Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinçten izledi

TFF'den aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle maçları vinçten izleyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Vinç var, apartman var, helikopter var, balon var. Her yerden seyrederiz" dedi.

10 Ekim 2019'da 421 gün hak mahrumiyeti cezası alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçları stadyuma giremediği için Adana’daki maçları stadyumun yanındaki apartmandan, deplasman maçlarını ise imkanlarını kullanarak seyrediyor.

TFF 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Ümraniyespor'a konuk olan mavi-lacivertli ekipte kulüp başkanı Sancak, mücadeleyi vinçten izledi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sancak, "Vinç var, apartman var, helikopter var, balon var. Her yerden seyrederiz. Teknik heyet ve futbolcularımda (evlatlarım, kardeşlerim) üzerilerine düşenden çok fazlasını yapacaklarını biliyorum. Şimdi daha çok istiyorum o süper denen lige çıkmak. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye yazdı.