Adana Demirspor 90+3'te finalist oldu

PTT 1. Lig Play-off yarı final maçında Vartaş Elazığspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor Alanyaspor'un ardından adını finale yazdıran ikinci ekip oldu.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Baki Tuncay Akkın xx, Ali Saygın Ögel xx
Adana Demirspor: Fevzi x, Attamah xx, Ahmet Burak xx (Ozan dk. 88 x), Pote xx, Anıl x (Kenan dk. 45 x), Tiago x, Burak Çalık x (Abdulkadir dk. 68 x), Barış x, Onur x, Murat x, Moro xx
Vartaş Elazığspor: Çağlar xx, Traore xx, Berk xxx, Onur xx, Hakan xx, Halil xx, Murat Kayalı xx (Lamjed dk. 80 x), Mehmet xx, Ümit xxx (Kenan dk. 90 ?), Murat Kalkan xx, Tom xx (Çağrı dk. 45 xx)
Goller: Berk (dk. 47) (Vartaş Elazığspor), Abdulkadir (dk. 73), Barış (dk. 90+3) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Onur, Ümit, Çağlar (Vartaş Elazığspor)
Maçın önemli dakikaları
34. dakikada Adana Demirspor'da Tiago ceza alanına çalımlayarak girdi şutunda direkten dönen top auta çıktı.
47. dakikada Vartaş Elazığspor'da Traore'nin ortasında Berk Yıldız topu ağlarla buluşturdu. 0-1
67. dakikada Vartaş Elazığspor'da Halil'in geliştirdiği atakta Ümit boş pozisyonda topu auta gönderdi.
73. dakikada Adana Demirspor'da Kenan'ın ortasında Barış'ın volesini tamamlayan Abdulkadir topu ağlarla buluşturdu. 1-1
90+3. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Barış'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1