Adana'daki yarım milyarlık köprü ihalesi pazarlık usulüyle Atis Asfalt'a verildi

“Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bağlantı Yolları İkmal İhalesi" kanunun esas olarak kabul ettiği rekabetçi açık usul yerine, olağanüstü haller için öngörülen istisna 21b maddesine göre pazarlık usulüyle yapıldı. Proje, 492 milyon 659 bin 84 liraya Atis Asfalt'a verildi.
Sözcü'den Yusuf Demir imzalı habere göre, ihale kanununun istisna maddesinin ayrıcalıklarını kullanarak kamuoyuna duyuru yapılmadan 18 Eylül'de özel olarak davet edilen şirketler arasında gerçekleştirildi. Tahmini bedeli 573 milyon 235 bin lira olan ihale 492 milyon 659 bin 84 liraya Atis Asfalt'a verildi. Jet hızıyla tamamlanan ihalenin sözleşmesi 2 Ekim'de imzalandı. Buna göre 19 Eylül'de başlayan inşaat, 800 gün sürecek 13 Ocak 2023'te tamamlanacak.
İBB'nin metro projesi için aldığı krediyi haczetmişti
Atis Asfalt, organik bağı olan MET-GÜN İnşaat'la birlikte AKP döneminde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerle biliniyor. Son olarak yenilenen İstanbul seçimlerinden hemen önce, erken ödeme yapılarak "belediyenin kasasının boşaltıldığı birkaç şirketten biri" olarak gündeme gelmişti.
Atis'in büyük ortaklarından Metin Güneş'e ait MET-GÜN İnşaat, geçen temmuz ayında yine gündemdeydi. Şirket AKP döneminden kalan asfalt işi alacağı için İBB'nin bankadaki “haczedilemez” hesaplarındaki 565 milyon lirasını haciz yolu ile aldı. Üstelik bu para, İBB'nin metro projesi için aldığı yurtdışı kredisiydi. Kanuna göre, belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri haczedilemiyor.
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Proje, Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlamıştı
Temeli 2016 yılında atılan proje, MHP döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başladı ancak yarım kaldı. 2017 yılında MHP yönetimindeki belediyenin 240 milyon TL borçlanma talebine AKP’li Meclis üyeleri ret oyu vermişti.
Geçen ağustos ayında sürpriz bir şekilde devreye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Erdoğan, 4 Eylül'de yaptığı konuşmada, “Fiziki gerçekleşmesi yüzde 47 seviyesinde olan bu köprünün kalan kısımlarını 530 milyon lira maliyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan bu eserin adını Sayın Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik ve bu şekilde de inşallah bitireceğiz” demişti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise Erdoğan’ın onayıyla Adana'da yapılacak ve 700 milyon liralık kaynak ayrılan köprüye ismi verilecek olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başka isimler önerdiğini yazmıştı. Selvi'nin aktardığına göre Bahçeli, "İsmimin köprüye verilmesinden dolayı cumhur ittifakının yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum" diyerek Erdoğan'a 3 farklı isim önerisinde bulunmuştu.
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