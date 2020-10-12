Adana'daki yarım milyarlık köprü ihalesi pazarlık usulüyle Atis Asfalt'a verildi

“Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bağlantı Yolları İkmal İhalesi" kanunun esas olarak kabul ettiği rekabetçi açık usul yerine, olağanüstü haller için öngörülen istisna 21b maddesine göre pazarlık usulüyle yapıldı. Proje, 492 milyon 659 bin 84 liraya Atis Asfalt'a verildi.

Sözcü'den Yusuf Demir imzalı habere göre, ihale kanununun istisna maddesinin ayrıcalıklarını kullanarak kamuoyuna duyuru yapılmadan 18 Eylül'de özel olarak davet edilen şirketler arasında gerçekleştirildi. Tahmini bedeli 573 milyon 235 bin lira olan ihale 492 milyon 659 bin 84 liraya Atis Asfalt'a verildi. Jet hızıyla tamamlanan ihalenin sözleşmesi 2 Ekim'de imzalandı. Buna göre 19 Eylül'de başlayan inşaat, 800 gün sürecek 13 Ocak 2023'te tamamlanacak.

İBB'nin metro projesi için aldığı krediyi haczetmişti

Atis Asfalt, organik bağı olan MET-GÜN İnşaat'la birlikte AKP döneminde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerle biliniyor. Son olarak yenilenen İstanbul seçimlerinden hemen önce, erken ödeme yapılarak "belediyenin kasasının boşaltıldığı birkaç şirketten biri" olarak gündeme gelmişti.

Atis'in büyük ortaklarından Metin Güneş'e ait MET-GÜN İnşaat, geçen temmuz ayında yine gündemdeydi. Şirket AKP döneminden kalan asfalt işi alacağı için İBB'nin bankadaki “haczedilemez” hesaplarındaki 565 milyon lirasını haciz yolu ile aldı. Üstelik bu para, İBB'nin metro projesi için aldığı yurtdışı kredisiydi. Kanuna göre, belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri haczedilemiyor.