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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

24 Mayıs 2022 15:43

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişileri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu tespit etti.

Ekipler çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 154 bin 570 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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