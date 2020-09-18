Adana'da tavuk döner siparişi veren kişi, "mayonez ister misiniz" sorusundan sonra 10 kişiyle kafeyi bastı!

Adana'na, telefonla tavuk döner siparişi verdiği kafe çalışanıyla tartışan bir kişi, arkadaşlarıyla iş yerini silahla basıp çalışanları darbetti.

16 Eylül günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’ndeki bir kafede meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kafeyi arayarak döner siparişi verdi.



İş yeri çalışanı, dönerin içerisine koyulacak malzemelerle ilgili soru sorunca müşteriyle arasında tartışma çıktı. Müşteri, iş yeri çalışanını telefonda tehdit ettikten yaklaşık 1 saat sonra beraberindeki 10 kişilik grupla kafeye geldi. Kafe çalışanlarını darbeden gruptan bir kişi, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Döner ustası Murat Düşmez, silahla bacağından yaralanırken, şüpheliler, geldikleri iki otomobille kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'Mayonez ister misiniz?' sorusuna sinirlenmiş!

Şüphelilerin darbettiği paketçi Mehmet Atlamaz, sipariş yüzünden kavganın yaşandığını belirterek, “Bir kişi telefonla arayıp, sipariş istedi. Telefona bakan arkadaş da ‘Mayonez ister misiniz?’ diye sordu. Telefonda ne konuşuldu bilmiyorum. Bir dakika sonra yeniden aradı ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Gelip size o döneri yedireceğim’ dedi. Sonra buraya gelip, hiçbir şey söylemeden iş yerine girip bizi darbettiler, döner ustamızı da silahla yaraladılar” diye konuştu. (DHA)