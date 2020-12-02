Adana'da sahra hastanesi kapatılmıştı; Ordu'da tuvaletlerin yoğun bakıma çevrildiği iddia edildi!

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Devlet Hastanesi’nde de tuvaletlerin yoğun bakıma dönüştürülmesi için tadilat başladığını iddia etti. Adıgüzel, "Ordu’da yoğun bakım yeri bulunamıyor. Çözüm şu, bu binada her odadaki tuvalet yoğun bakıma çevrilmeye çalışılıyor” dedi.

Adıgüzel, Ordu’ya yapılacağı açıklanan hastanelerinde halen inşa edilmediğini vurgulayarak, botanik bahçesi olarak planlanan ancak sonra şehir hastanesi yapılacağı açıklanan arazi hakkında şunları belirtti:

“Buraya 2017 yılında botanik park projesi başlandı, 16 milyon lira para harcandı. Daha sonra buraya şehir hastanesi yapacağız diye park kaldırıldı, yapılan yatırım çöpe gitti. Bu hastane de yapılmadı. Pandemi günlerinde Ordu’nun şiddetli şekilde hastaneye ihtiyacı var. AKP’nin Ordu’yu getirdiği hal bu noktada. Mevcut hastanelerin normal servislerini kapatarak, mevcut olanları yoğun bakıma çevirme kararı alındı.”

Adıgüzel, 2010 yılında Ordu Devlet Hastanesi yanına 300 yataklı hastane yapılma planın da boşa çıktığını kaydederek, “Şu anda 300 yataklı, 50 yoğun bakımı olan hastane yapılmış olacaktı ancak AKP yüzünden yapılmadı” dedi.

Adana'da sahra hastanesi mühürlenmişti

Daha önce CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin TÜYAP Fuar Alanı’nda hazırladığı sahra hastanesi, Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sıhhi olmadığı için mühürlenmişti.

Mühür tutanağında “Müdürlüğümüzce yapılan incelemede sıhhi şartların sağlık hizmeti sunmaya uygun olmadığı” ifadesi yer almıştı.

TIKLAYIN | CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi, sıhhi olmadığı gerekçesiyle mühürlendi!