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Adana'da operasyonla gözaltına alınan 6 aylık bebek ve annesi serbest bırakıldı

11 Haziran 2020 17:48

Adana'da "FETÖ" soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 aylık bebek ve annesi tahliye edildi.

Anne Münevver T., dün Adana merkezli bir operasyon kapsamında gözaltına alınan 58 kişi arasındaydı.  Zanlıların "FETÖ" üyelerine para ve erzak yardımında bulundukları, ve üyeleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddia edildi.

Operasyon sırasında çocukların da bulunduğu evlere özel harekat polislerinin operasyon düzenlediği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da görüntüler hakkında, "Üniformaları görmeyen Gazze'de İsrail askeri ya da Irak veya Afganistan'da ABD timlerinin ev baskını zanneder" diye yazdı.

Diğer yandan operasyon sırasında 6 aylık bebeği ile Münevver T.'nin gözaltına alınması da eleştirilere yol açtı.

İnfaz yasasındaki 6 aylık veya daha küçük bebeği olan kadınlar hakkındaki maddeye rağmen Münevver T.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tepkisini çekti. 

Perşembe sabah saatlerinde annenin serbest bırakıldığı bilgisini paylaşan Gergerlioğlu, annenin evinde silah bulunduğu yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu ifade etti.

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