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Adana'da kadınlara ve kız çocuklarına cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

29 Mayıs 2021 23:30

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformlarında, Adana'da kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli S.K.'nın gözaltına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya platformlarına da yansıyan iddia ile ilgili firari şüpheli S.K, 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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