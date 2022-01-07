Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti.
Görüntülerde, bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü.
Sınır dışı edilecekler
Bunu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.
Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.