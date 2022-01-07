T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı

Şüpheliler sınır dışı edilecek

07 Ocak 2022 22:04

Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Silahlar ve sopalarla yürüdüler

Adana'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti.
Görüntülerde, bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü.

Sınır dışı edilecekler

Bunu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.
 
Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.
adanasuriyesopabıçak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24