Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Silahlar ve sopalarla yürüdüler