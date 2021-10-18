Adana'da diyalize bağlı olan 3 kardeş böbrek nakli bekliyor

Adana'da 7 sene önce böbrek yetmezliğinden kardeşlerini kaybeden Ayfer, Hasan ve Fırat Sönmez kardeşlerde aynı rahatsızlık nedeniyle diyalize bağlı yaşıyor, Sönmez kardeşler böbrek nakli bekliyor.

''İnşallah sesimizi duyurabiliriz"

Ağabey Celal Sönmez (38) acı çektiklerini belirterek ''İnşallah sesimizi duyurabiliriz. 9 kişinin içinde bir tek çalışan benim. Kardeşlerimin sağlığına kavuşmasını istiyorum. Tekrar bir kardeş acısı yaşamak istemiyoruz'' dedi.

Böbrek yetmezliğinden ikizini kaybeden Hasan Sönmez ise hayalinin böbrek nakli olduğunu söyleyerek ''Benim hayalim nakil olmak. Ben 8 senedir diyalize giriyorum ve benim ikizim bu hastalıktan hayatını kaybetti. Evin tek çalışanı abim. Annem ve babam yaşlı, onlar da çalışamıyor. Hayalimiz nakil olmak'' ifadelerini kullandı.

Son 1 yıldır diyalize giren Fırat Sönmez, ''Biz nakil olmak istiyoruz. Çalışamıyoruz ve nakil olmak istiyoruz. Abim 8 senedir diyalize bağlı, ben de yeni yakalandım. Devletten para istemiyoruz, bir an önce nakil olup çalışmayı istiyoruz. Bir ailede 3 kişi diyalize girince zorumuza gidiyor'' diye konuştu.