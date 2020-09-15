Adana'da bir orman yangını daha

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Elmalı Yaylasında orman yangını çıktı.

Elmalı Yaylasında bugün saat 13.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 arazöz, 2 helikopter ile çok sayıda işçi yangına müdahale ediyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 8 Eylül'de yangın çıkmış, yangın ancak 5. günde kontrol altına alınabilmişti. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yangının söndürüldüğünü duyururken, "An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır" demişti.