Adana'da 677 internet sitesine erişim engeli kararı

Adana'da, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla nisan ayında, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği belirlenen 677 siteye erişim engeli kararı aldırıldı. 54 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-30 Nisan'da, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, yanıltıcı bilgi, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve terör propagandası gibi suçlar işlendiği belirlenen 677 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı.

Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 54 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.