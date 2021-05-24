Biri araçta, diğeri arazide bulundu: Adana'da iki kadın, vurularak öldürüldü!

Adana'da biri araç içerisinde, diğeri de araca 100 metre uzaklıkta iki kadının cansız bedeni bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde, yoldan geçen kişiler yol kenarında park edilmiş bir otomobil gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi.

Polis ekipleri olay yerinde geldiklerinde araç içerisinde 1 kadının tüfekle vurularak öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede araçtan yaklaşık 100 metre geride 1 kadının daha cesedini buldu. Olay yerine cumhuriyet başsavcısı gelerek incelemede bulundu. Cesetler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan incelemenin ardından ölenlerin Tuğçe Duman ve Suriye uyruklu Melek Elşemo olduğu öğrenilirken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili polis ve jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)