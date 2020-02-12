Adana Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 2 bin 700 liraya yükseltildi

Adana Büyükşehir Belediyesi 2 bin 324 lira olan asgari ücreti 2700 liraya yükseltti.

Açıklama Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi.

Karalar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP'li Belediyeler için en az 2500 lira olarak açıkladığı asgari ücreti, 2700 liraya yükseltiklerini açıkladı.

Belediyede işçi maaşlarını da gününde öder hale geldiklerini kaydeden Karalar, “Uzun süredir işçiye zamanında para ödeyemeyen bir Büyükşehir Belediyesi vardı. Çalışanlarımıza, 6-7 ay içinde maaşı zamanında ödeyeceğimize dair söz verdik. 1 ay gecikmeyle, geçen ay işçilerimize ayın 15’inde maaşı yatırdık ve geçmişe dönük maaş alacağı olan çalışan kalmadı. Bundan sonra da her ay düzenli olarak maaşlar yatacak. Benim işçim, ‘maaşım ne zaman yatacak?’’ diye düşünmeyecek. Ayın 15’inde para hesaplarda” diye konuştu.

Ayda 60 milyon açık veren belediye bütçesinin ocak ayı itibariyle açık vermeyen bir hale geldiğini belirten Karalar, “Yetmez, biz belediye bütçesini en az 50 milyon lira artı verir hale getirmeliyiz. Bunu da yıl sonuna kadar yaparız” dedi.