Adana Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı 200 kişilik iş ilanına 52 bin başvuru geldi

Operatör şoför, ağır vasıta şoförü, büro elemanı ve park bahçelerde görevlendirmek için 200 işçi alımı yapacak olan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ilanında talep patlaması yaşandı. İlana şu ana kadar 45 bini üniversite mezunu toplam 52 bin kişi başvurdu.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ülkenin geldiği nokta ne yazık ki bu. Belediyeler, bu işsizliğin altında eziliyor. Bu kadar çok üniversite kurulursa ve ona göre iş alanı yaratılmaz ise ülkenin geleceği nokta bu olur. Gençler ne yapsın, çaresiz. Biz de mümkün olduğunca el uzatmaya çalışıyoruz ama bir noktadan sonra tıkanıyor. Biz de, belediyeler olarak bunun altında eziliyoruz” dedi.