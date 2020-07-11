Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 2016'dan kalan borç nedeniyle haciz geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne, 2016 yılında yapılan parke taşı işi ile ilgili dosya nedeniyle haciz geldi. 201 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen CHP'li Zeydan Karalar'ın makam odasındaki eşyalar haciz kapsamında götürüldü.

Eski Başkan Hüseyin Sözlü'yle birlikte Ceyhan'da, “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçundan yargılanan ve 5 yıl hapis cezası alan bir iş adamı, Başkan Zeydan Karalar'ın odasındaki makam koltuğu, makam ve toplantı masası ile diğer koltukları haczedip götürdü. Sözcü'de yer alan habere göre, başkan Zeydan Karalar, “Makam odası gerekmiyordu. Her sokak benim için makam odasıdır” dedi.

"Son 6 ay içerisinde 6.5 milyon lirasını ödedik"

Karalar sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 yılından kalan bir borç… Son 6 ay içerisinde 6.5 milyon lirasını ödedik. 5.8 milyon borcumuz kalmıştı. Aniden makam odasındaki koltuğu bile haczedeceklerini söyleyip gelip götürdüler. Şimdi odamda hiçbir şey yok. İşte böyle bir belediye teslim aldık. Belediyenin durumunu anlatırken işte gerçek tablo böyleydi. Dün başka bir firma gelip 2016 yılındaki borcuna karşılık makam odasını boşaltacağını söylemişti. Bu firma öncelik aldı her şeyimizi alıp gittiler."

Başkan Karalar konuya ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yapacak.