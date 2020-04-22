Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Erdoğan'a gönderme: Ben olsam, "Ne eksiğin var?" diye sorardım

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın , “Kongre merkezine panellerle bölünmüş hastane yapacağız demedik. Yeşilköy’de 1005 yataklı hastane yapacağız dedik” sözleriyle isim vermeden eleştirdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sahra hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karalar Erdoğan'a, Ben olsam, 'Ya Zeydan Karalar eline koluna sağlık. Ne eksiğin var, yardımcı olalım' derim."göndermesini yaptı.

FOX TV’de Çalar Saat programına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları söyledi.

Karalar, "Biz şehir hastanesi ya da tam teşekküllü hastane kuracağız diye yola çıkmadık. Hastanelerin yetmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak, iyi niyetli bir düşünceyle girişimde bulunduk. Ben olsam, 'Ya Zeydan Karalar eline koluna sağlık. Ne eksiğin var, yardımcı olalım”' derim." düşüncesini dile getirdi.

"Polemiğe girmeyeceğiz"

Karalar, "PKK, FETÖ bu ülkeyi yıkmaya çalışan örgütler. Biz millete faydalı olmaya çalışıyoruz. Bizi bunlarla ilişkilendirmeyi anlamak mümkün değil. Ama biz polemiğe girmeyeceğiz. Biz sadece görevimizi yapacağız. Bilim insanları sahra hastanesinin nasıl olabileceğini, bizim yaptığımızın doğru olduğunu çok net bir şekilde söylediler." ifadesini kullandı.