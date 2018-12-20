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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün kardeşi tutuklandı

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nü kardeşi Vedat Sözlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yakalanarak cezaevine

20 Aralık 2018 21:17

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü\'nü kardeşi Vedat Sözlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yakalanarak cezaevine konuldu.
Ceyhan\'da çiftçilik yapan Vedat Sözlü hakkında 1 Haziran 2014\'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla \'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\' suçlamasıyla Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 6 Şubat 2015\'te sonuçlanan davada Vedat Sözlü, 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sözlü, cezaya itiraz ederek Yargıtay\'a başvurdu ancak karar onanınca hakkında yakalama kararı çıktı. Bu kararın ardından Adana\'da yakalanan Sözlü, cezaevine konuldu.

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