Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün kardeşi tutuklandı

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü\'nü kardeşi Vedat Sözlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yakalanarak cezaevine konuldu.

Ceyhan\'da çiftçilik yapan Vedat Sözlü hakkında 1 Haziran 2014\'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla \'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\' suçlamasıyla Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 6 Şubat 2015\'te sonuçlanan davada Vedat Sözlü, 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sözlü, cezaya itiraz ederek Yargıtay\'a başvurdu ancak karar onanınca hakkında yakalama kararı çıktı. Bu kararın ardından Adana\'da yakalanan Sözlü, cezaevine konuldu.

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