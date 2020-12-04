Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: 18 yaşındakiler ölüyor, işin ciddiyetini anlamalıyız

"'Adana, koronaya delikanlılık yapma' diye bir sloganla başladık bu işe. Adana, bu işin tedbirini ilk alan illerden biridir ama ne yazık ki halkımız bunu çok ciddiye almıyordu.

"Biz, toplumun önderiyiz ve birçok insan bizi örnek aldığı için maskeli geziyordum, mesafeye dikkat ediyordum. Vatandaşlarımız yanıma gelip maskesini çıkarıp fotoğraf çektiriyordu, benim de maskemi çıkarmamı istiyordu. Gelip kulağıma bir şeyler söylüyordu, ikaz ediyorsunuz ama olmuyor.

"Adana şu an Türkiye'de en yoğun vakanın olduğu iller arasında. Sevgili vatandaşlarım, virüsü ciddiye almak lazım. Virüse karşı delikanlılık yapmamamız gerekiyor. 18, 28 yaşındakiler ölüyor, bu işin ciddiyetini anlamamız gerekiyor. Kesinlikle hijyene, maske ve mesafeye dikkat etmek gerekiyor."