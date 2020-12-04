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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: 18 yaşındakiler ölüyor, işin ciddiyetini anlamalıyız

04 Aralık 2020 19:50

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından görevine dönen, ilaç tedavisi süren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gençlerin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, toplumun işin ciddiyetini anlaması gerektiğinin altını çizdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karalar, 1 Kasım'da ateş ve kas ağrısı şikayetlerinin başladığını, grip olduğunu düşündüğünü ancak Koronavirüs'ün hiç aklına gelmediğini, şikayetleri artınca 6 Kasım'da hastaneye gittiğini ve testinin pozitif çıktığını söyledi.

Karalar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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