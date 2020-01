Adana Barosu yeni başkanını seçti

Adana Barosu 29'uncu Dönem Genel Kurulunda adaylardan Veli Küçük, 1214 oy alarak başkan seçildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre,Adana Barosu 29'uncu Dönem Genel Kurulunda adaylardan Veli Küçük, 1214 oy alarak başkan seçildi.

Seyhan Otelinde yapılan seçimde avukatlar 9 sandıkta sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Saat 17.00'de biten oy verme işleminin ardından sandıklar sayıldı. Sayım sonunda Veli Küçük 1214 oyla Adana Barosu'nun yeni başkanı olurken rakibi İbrahim Gazioğlu 538 oy aldı. Seçimin ardından 28'inci Dönem Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık, "Bugün burada kaybeden yok, kazanan Adana Barosu olmuştur" dedi.

29'uncu dönemin yeni Baro Başkanı Veli Küçük ise yaptığı teşekkür konuşmasında, "Çok demokratik, çok seviyeli, çok keyifli bir seçim süreci yaşadık. Bir demokrasi şöleni yaşadık. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu seçimlerin kazananı, kaybedeni yoktur. Adana Barosu kazanmıştır. Baromuzu hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

İbrahim Gazioğlu ise "Adana Barosu her zaman için saygın bir barodur. Her baro başkanı, seçimi kazanan her başkan başarılı olmak için elinden gayreti gösterecektir. Ben kendisine ve ekibine inanıyor başarılar diliyorum" dedi.