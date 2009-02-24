'Adamın biri'ni CHP medyası büyüttü!

Bakan Bağış, 10. Cumhurbaşkanı Sezer için kullandığı 'Adamın biri' tabirinin hakaret olmadığını ve medyanın olayı abarttığını söyledi



Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış, Özel Pangaltı İlköğretim Okulu ve Lisesi'nde Ermeni vatandaşların kanaat önderleri ile yaptığı toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Beşiktaş'ta çarşı ziyareti sırasında bir balıkçı ile arasında geçen diyalogun sorulması üzerine Bağış, "Bir balıkçı esnaf kardeşim işlerinin sıkıntılı olduğundan, işlerinin iyi gitmediğinden bahsedince ben de kendisine 'Hatırlarsınız, bir zamanlar bu ülkede Anayasa kitapçığı havalandığında yüzde 8 bin faiz ödüyorduk. Bir gecede insanların borçları 2 katına çıkıyordu. Ama bugün bir yandan komşularımızda savaş var, küresel kriz var, buna rağmen bizim ekonomimiz küresel krizden etkilenmeyen ekonomilerdendir. Biz AB içerisinde bankacılık sektörüne para enjekte etmeyen tek ülkeyiz' bunu açıkladım. Esnaf kardeşimin de hiçbir düzeltmesi falan olmadı. Bizimle birlikte gezen teşkilatımızdan arkadaşımız, 'görüntülerinizde var, bir açıp bakın, bunu yanlış yorumlayan gazete ve televizyonlar da kendi ayıplarından utansınlar. Bakanımızın kastettiği Anayasayı fırlatan Ahmet Necdet Sezer' dedi. Benim Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapmak düşüncem olmamıştır. Kaldı ki 'adamın biri' kelimesini de ben saygısızlık görmüyorum. Orada önemli olan Türkiye'de çok basit bir olayda bile ekonominin ne kadar kırılgan olduğunu anlatmaktı. Hiçbir Cumhurbaşkanına saygısızlık yapmak gibi bir niyetim olmamıştır, olamaz da... Yapıma aykırı zaten. Artı, 'Adamın biri' kelimesini de saygısızlık olarak görmüyorum."



Balıkçıyla aralarında bir polemiğin yaşanmadığını belirten Bağış, "Ama bunu bir tek CHP medyasının her zamanki yaklaşımı çerçevesinde ortaya koyduğu bir tavır var. Onu yeniden gördük. Alıştık artık biz bunlara çok fazla önemsemiyoruz" dedi.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün TBMM'deki grup konuşmasının bir bölümünü Kürtçe yapmasını nasıl değerlendirdiği de sorulan Bağış, "Konuyu gerçekten şimdi sizden duyuyorum. Bilgim yok. Bilgi sahibi olmadığım bir konuda fikir yürütme alışkanlığım yok. Onu muhalefetteki arkadaşlar yeteri kadar yapıyorlar" diye konuştu. Egemen Bağış, daha sonra Şişli'deki Agos Gazetesi'ne yürüyerek ve vatandaşlarla sohbet ederek gitti. Bağış, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Etyen Mahçupyan ile bir süre basına kapalı görüştü.

