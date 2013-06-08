Adam&Eve Oteli'ni yapan Kayı Grup iflasını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde faaliyetlerini durduran Sky Airlines ve GTI Travel'i bünyesinde bulunduran Antalya merkezli Kayı Group, 26 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

İşadamı Talha Görgülü ve kardeşlerinin sahibi olduğu Kayı Group, iflas etmelerine gerekçe olarak ise bankaların tutumunu gösterdi.

'Mağdur olduk'

Şirketten yapılan yazıyı açıklamada şöyle denildi:

Kayı Group kurulduğu 1987 yılından günümüze, aralıksız olarak 26 yıldır, ülkemiz için dünya çapında markalar yaratmak, Türk turizmine hizmet etmek ve insanımıza istihdam yaratmak için büyük bir fedakârlıkla çalışmıştır.

Maalesef yatırım planlarımızda öngörülemeyen aksaklıklar olmuştur. Yine de tüm zorluklara rağmen ayakta kalma arzumuz varken, bazı bankaların katı ve finansal gerçeklerle uyuşmayan tutumları nedeniyle mağdur olmuş bulunuyoruz.



'Bankalar sözünde durmadı'



Ülkemize Adam & Eve, Sky Havayolları ve GTI Travel gibi pek çok uluslararası ödüle sahip markalar armağan eden bir grup olarak; bulunduğumuz an itibariyle, bankaların sözlerinde durmamaları ve anlaşmalarına uymamalarından dolayı operasyonlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Türkiye’ye mal olmuş bu markaları yaşatabilmek için çok çaba sarf ettik. Devletimizin bürokrasisinden sektörün tüm kademelerine kadar her kesime başvurduk. Özellikle sektör derneklerinin başkanları ile sürecin tamamını, en ince ayrıntısına kadar görüştük, anlattık. İlgili sektör dostlarımız süreci bilmektedirler. Ancak, değerli markalarımızı kurtarmamız, konaklama sektörünün çoğunluğunun dışında, gerekli desteği alamadığımızdan, mümkün olmadı.



Altını çizmek isteriz ki, şu ana kadar GTI markamızdan hizmet ve ürünlerimizi satın almış müşterilerimizin tümü sigorta kapsamındadır. İflas sigorta şirketlerimiz Hansa Mercur ve Tourvers şirketleridir. Hansa Mercur ve Tourvers ile anlaşmalarımızdan doğan tüm ödemelerimizi yapmış bulunmaktayız ve tüm yasal sorumluluk bu iki uluslararası şirkete aittir. Sıkıntı yaşayan müşteri ve acentelerin Hansa Mercur ve Tourvers ile irtibata geçmelerini önemle rica ederiz.

Şu ana kadar tüm destinasyonlardan yolcularımızın geri dönüşü sorun çıkmaksızın devam etmektedir. Thomas Cook ve Öger Tours ile yapılan ortak çalışmalar ile en büyük destinasyon olan Türkiye’den dönüşler emniyete alınmıştır. Yapılan çalışmalar dışında herhangi bir şekilde beklenmedik bir aksilik olması halinde yukarıda belirtilen GTI Travel’in iflas sigorta şirketleri ‘yasal’ sorumludur. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."