Adam öldürmeye teşvik gibi ‘ceza’



Yargıtay, alkollü traktör kullanarak mala zarar verme suçunu işleyen köylüyü, kaçarken sırtından silahla vurarak öldüren polise bir yıl bir ay hapis cezası verilmesini hukuka uygun buldu.



9 Ağustos 2003 günü saat 24.00 sıralarında U.T. yönetimindeki traktör, yanında arkadaşı K.C. ile karayolunda seyir halinde iken, park etmiş bir araca çarpmamak isterken yoldan çıktı. Kontrolden çıkan traktör kapalı olan bir işyerinin cam ve çerçevesininin kırdı. U.T. traktörle olay yerinden kaçtı. Ancak yapılan ihbar üzerine polis memurları H.A. ve O.C. U.T.’nin kullandığı traktörü izlemeye başladı. Polislerin ‘dur’ ihtarına aldırış etmeyen U.T. silahlı uyarı atışına rağmen kaçmayı sürdürdü.



Polis aracının giremeyeceği yere yönelerek kaçmaya devam eden U.T.’ye polis H.A. koşarak yetişti. Traktöre tırmanan polis tabancayla ateş açınca sırtından iki mermi giren U.T. hayatını kaybetti. U.T.’ye ateş açan polis H.A. nın tıbbi müdahalede bulunmadığı, olay yerinden hemen ayrıldığı, yeri jandarma bölgesi olmasına karşın olaydan dört saat sonra jandarmanın olaydan haberdar edildiğiyse daha sonra ortaya çıktı.



Tokat Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan polis H.A. ‘taksirle adam öldürme’kten bir yıl bir ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar tecil edilirken yapılan itiraz üzerine dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, polis H.A.’nın ‘öldürme kastı olmaksızın U.T.’nin ölümüne sebebiyet verdiğine’ hükmetti ve mahkemenin kararının düzeltilerek onanmasına oyçokluğuyla karar karar verdi.



İki üye muhalif kaldı



Karara Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyeleri Salih Zeki İskender ve Sezai Akbulut muhalif kaldı. Daire kararını eleştiren İskender, “Devlet erkini elinde bulunduranların yasadışı güçlerini bireyler üzerinde kullanması polis devletinde rastlanan bir olgudur” dedi. Sanık polisin, ‘kasten tahrik altında adam öldürme’ suçundan mahkûm edilmesi gerektiği görüşünü dile getiren İskender şöyle dedi:



Temel haklara saygı



“Devletin kamu düzenini savunmak için hareket ettiği durumda bile insanların temel haklarına saygı gösterilmesi gerekir. Genellikle söz konusu olan özgürlüğün yasal ve maddi güvenceleri, bireyin toplum içindeki huzur ve güvenliğini sağlayan şeylerdir. Ne pahasına olursa olsun bireysel haklarını sonuna kadar özgürce kullanılması sağlanmalıdır.”



Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin verdiği bu karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Dosya, önümüzdeki aylarda Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine gelecek. Ceza Genel Kurulu, karara muhalif kalan üyelerin görüşü doğrultusunda karar verirse, polisler zor kullanan kişilere ateş ederken iki kez düşünmek zorunda kalacak.





