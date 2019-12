'Adam olan çocukların' seni hiç unutmadı!

Ünlü sanatçı Barış Manço, ölümünün 10. yılında ailesi ve sevenleri tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ile anıldı.



Manço'nun, Kadıköy Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe sanatçının eşi Lale Manço, oğlu Doğukan Manço, üvey babası Muhittin Kocataş, kız kardeşi İnci İlbay Manço ile sevenleri katıldı.



Burada konuşma yapan Lale Manço, "Acı şeyler yaşadık ama borçlarını ödedik. Barış'a karşı görevlerimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum" dedi. Barış Manço ile 21 yaşındayken tanıştığını anlatan Lale Manço, "Eşiydim, çocuklarının annesiydim, iş arkadaşıydım, asistanıydım. Ama her şeyden önce arkadaş gibiydik. Çok keyifli zaman geçirirdik. Barış'ın çok mükemmeliyetçi bir yapısı vardı. Çok iyi bir babaydı. O bana 'Kuş', ben de ona 'Can Can' derdim" diye konuştu.



Doğukan Manço da, babasının yaşadığı sürece değerlerine, ilkelerine, halkına, milletine sahip çıktığını dile getirerek, kendilerine neye sahip çıkmaları konusunda da mesaj verdiğini vurguladı.



Doğukan Manço, şunları kaydetti:



"17 yıl içinde, oğlu olmama rağmen onu çok kıskandığım zamanlar oldu. Çünkü fazla göremiyordum. O zamanlarda babam her şeyi, kendimiz öğrenebilmemiz için bize bırakırdı. O çok iyi bir babaydı. 'Adam Olacak Çocuk' adlı televizyon programında çocuklara nasıl davrandıysa, bize karşı da aynen öyle davrandı. 10 yıldır anılıyor, hiçbir zaman aramızdan ayrılmayacak. Manço mucizesi hepimizin içinde."



Etkinlikte daha sonra Grup Manço Animasyon ekibi, sanatçının şarkılarını seslendirdi. Ekipten biri Barış Manço kılığına girdi. Ayrıca, Kurtalan Ekspres de etkinlikte sahne alarak, sanatçının şarkılarını sevenlerine yeniden hatırlattı.



Etkinlik çerçevesinde, Manço'nun hayatı ve programları, sinevizyon gösterisiyle sevenlerine aktarıldı.