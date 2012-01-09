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Spor

Adam Morrison Beşiktaş Milangaz'da İSTANBUL (A.A)

09 Ocak 2012 23:21

-Adam Morrison Beşiktaş Milangaz'da İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Beşiktaş Milangaz, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından ABD'li oyuncu Adam Morrison'u kadrosuna kattı.  Beşiktaş Milangaz Antrenörü Ergin Ataman, 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Adam Morrison ile anlaştıklarını bildirdi. Sakatlık geçiren Marcelus Kemp'in tedavisinin 6 haftayı bulacağını ve bu nedenle transfer arayışlarına girdiklerini kaydeden Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:  ''Kemp'in tedavisinin uzun sürmesi nedeniyle bu mevkide bir oyuncuya ihtiyaç duyduk. Adam Morrison, 2006 yılında Charlotte Bobcats tarafından 1. tur 3. sıradan draft edilmiş bir oyuncu. Çocukluktan diyabet rahatsızlığı bulunuyor ama bu onun spor hayatını etkilememiş. NBA'deki lokavt süresince Kızılyıldız'da forma giydi. Lokavt bitince ABD'ye döndü ama istediği gibi bir kontrat yapamadı. Skor yönü çok güçlü bir oyuncu. Aynı zamanda seyircinin seveceği bir oyuncu. Kızılyıldız'da onun izleyen bir taraftar grubu vardı. Beşiktaş'ta da çok başarılı olacağına inanıyorum.'' Ergin Ataman, oyuncunun çarşamba günü İstanbul'a gelmesini beklediklerini de sözlerine ekledi. 

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