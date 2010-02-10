'Adam kayırma olmazsa darbe de olmaz!'

T24 - "Sivil siyaset gelişemezse darbe kaçınılmazdır" sözlerine açıklık getiren tarih profesörü İlber Ortaylı Prof. İlber Ortaylı, Türkiye'de darbe olmasının engellenmesi için siyasette adam kayırmacılığın engellenmesi gerektiğini söyledi. Açılımla ilgili de konuşan Prof. Ortaylı, "Açılım dediğin boş laftır" yorumunda bulundu. Söylediği sözler nedeniyle TBMM Onur Ödülü adaylığının düşürülmesinin de gündeme geldiği hatırlatılan Prof. Ortaylı, "TBMM Onur Ödülü'nün bana verip vermemeleri önemli değil, umrumda da değil" dedi.



Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü ve Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. İlber Ortaylı, Mirgün Cabas ve Hakkı Devrim'in yönettiği ve NTV'de yayınlanan "Günlerin Getirdiği" programına katıldı. Prof. Ortaylı programda, “Sivil siyaset gelişemezse darbe kaçınılmazdır” sözlerine açıklık getirirken, darbe söylemi, askeri vesayet ve demokratik açılımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Prof. Ortaylı, Türkiye'de askerin siyasetle 1960'lardan sonra ilgilenmeye başladığını, öncesinde ise askerin siyaset nedir bilmeyen bir kurum olduğunu ifade ederek, Türkiye'de darbelerin engellenmesi isteniyorsa bunun için "siyasette adam kayırmacılığın önlenmesi" gerektiğini söyledi.



'Açılım dediğin boş laftır'



Demokratik açılımla ilgili olarak "Açılım dediğin boş laftır" diyen Prof. Ortaylı, "Önünde bir program vardır. Bu program, bunu gerçekleştirecek hükümet tarafından önüne konmuştur. Bunu tartışırız ancak böyle bir şey yok" diyerek hükümetin henüz böyle bir programı sunmadığını ifade edip, demokratik açlılımla ilgili yapılan tartışmaları eleştirdi.



Prof. Ortaylı bir siyaset okulunda yaptığı konuşmanın medya tarafından belli yerlerinin alınarak yansıtıldığını, demek istediğinin anlaşılmadığını ve tam anlatılmadığını belirterek, "Ne söylediğime dikkat etmeden beni yaftalıyorlar" açıklamasında bulundu.



'Onur ödülü umrumda değil!'



Söylediği sözler nedeniyle aday gösterildiği TBMM Onur Ödülü adaylığının düşebileceği ile ilgili olarak da konuşan Prof. Ortaylı, "Meclis Onur Ödülü'nü bana verip vermemeleri önemli değil, umrumda da değil" dedi.

