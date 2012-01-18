-Adalı: Derneğin layık gördüğü ödül moral oldu İSTANBUL (A.A) - 18.01.2012 - Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Serdal Adalı, şike iddiaları soruşturması kapsamında cezaevinde bulunduğu sırada kendisine ''yılın spor yöneticisi'' ödülü veren Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Serdar Adalı, derneğin Kabataş Erkek Lisesi'nde bulunan merkezinde yaptığı ziyarette, yöneticilere teşekkür etti. Zor dönemde bu ödülün kendisine moral olduğunu ifade eden Adalı, ''Davadan aklanarak çıkacağımıza inanıyorum. Kimsenin bundan kuşkusu olmasın. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. O günlerde cezaevindeyken, ödül bize verildi ve yokluğumuzda ailelerimize ve arkadaşlarımıza verilen ödül moral kaynağı oldu. Bugün de teşekkür amaçlı ziyaret etme isteğinde bulundum'' dedi. Toplantı sonunda basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtlamayan Serdal Adalı, gazetecilerle yaptığı kısa süreli sohbette Beşiktaş futbol takımına destek verilmesi gerektiğini söyledi. Beşiktaş Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettikten sonra başkan adaylığı için adı gündeme gelen Adalı, ''Yarın bir seçim yok. Sonuçta benim de geçmişte içinde olduğum bir yönetim kurulu var. Sezon sonuna kadar bu takımı var gücümüzle desteklemeliyiz. Benim de sonuçta 2 yıllık bir emeğim var. Sezon sonunda oturup konuşuruz'' ifadelerini kullandı.