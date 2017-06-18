Adalet Yürüyüşü’nün 4. gününde Zülfü Livaneli’den destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü, 4’üncü günü bitti. Yürüyüş, Şeker Bölge Trafik'te sona ererken, gün boyu toplam 18 kilometre yol kat edilmiş oldu.

Kılıçdaroğlu, kendisi için “Savcılar her an sizi de çağırabilir” diyen Cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’na bugün eşlik edenler arasında Zülfü Livaneli de yer aldı.

Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada ifade etti:

"4 gündür adalet için sevgiyle, hoşgörüyle, müzikle yürüyoruz. Hiç kimseyi rahatsız etmemeye özen gösteriyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Dün 20 Temmuz darbecisi açıklamalar yapmış. Efendim neymiş yürüyormuşuz. Akşam karavanda kalıyormuşuz. Vallahi benim karavanda altın klozet yok, arzu ederse gelsin ben kendisini 1 gece misafir edebilirim. Bizi tahrik etmek istiyorlar, tahriklere kapılmayacağız. Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar, hakim, savcı çağırırmış. Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Darbeciler tarihin karanlık sayfalarında mücadele edenlerde ak sayfalarında yer almıştır. Bu kadar eleştiriyorlar, bizim ülkemizde adalet var, niye yürüyorsunuz diyemiyorlar? Çünkü onlarda iyi biliyorlar ki adalet yok. Peki bu söylemlerin kaynağı nedir? Acizlik ve zavallılık."

“Soruma yanıt vermiş değil”

“20 Temmuz darbecisine bir soru sormuştum daha önceleri. Benim her sözüme hemen cevap veriyor ama bu soruma nedense hiç cevap vermiyor. Sorduğum soru son derece sıradan ama önemli bir soruydu. Demiştim ki namus ve şeref kavramı sizin için neyi hatırlatıyor? Sizin için bu kavramların önemi nedir ? Ama şu ana kadar bu soruma yanıt vermiş değil."

Kılıçdaroğlu düştü

Kurtboğazı Barajı çıkışında yol kenarında yürüyüşe destek veren vatandaşlar büyük Türk Bayrağı açtı. Kılıçdaroğlu, bayrağın bulunduğu alana çıkarak vatandaşlarla selamlaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, yürüyüşe devam etmek için indiği sırada toprak zeminde ayağı kayarak düştü. Kılıçdaroğlu daha sonra yürüyüşe devam etti.

Livaneli’den destek

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne katılarak, destek olan sanatçı Zülfü Livaneli, CHP lideri ve beraberindekilerle yağmur altında yürüdü. Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan da yürüyüşe katılanlardan oldu.

Ne olmuştu?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da dün (17 Haziran 2017) "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirilen yürüyüş kapsamındaKemal Kılıçdaroğlu dün, 16 kilometre yol kat etti. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.