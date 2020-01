'Adalet Yürüyüşü'nde 181 kilometre geride kaldı: Gönül isterdi ki, iktidar partisinden katılımlar da olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" on birinci gününü geride bıraktı. Yürüyüşte Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kızı Zeynep Kılıçdaroğlu ve gelini Mine Alşan da eşlik etti.

432 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 181 kilometre yol katedildi. Korteje katılımın, geçen günlere kıyasla arttığı gözlemlendi. Yürüyüşün 11. gününde 11 kilometre yürünerek Bolu'nun içinden geçildi ve merkez çıkışında konaklama için duruldu. Bolu'da genel olarak büyük ilgiyle karşılanan Adalet Yürüyüşü'de yönelik olarak yer yer protestolar da gerçekleştirdi.

Kortej, bugün (26 Haziran) sabah Bolu Dağkent mevkiinden saat 09:00'da yürüyüşe başlayacak.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kanun hükmünde kararnameler ile (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça'nın 108'inci gününe giren açlık grevleriyle ilgili olarak "Lütfen açlık grevini bırakın. Toplumun büyük bir kısmı aslında sizi destekliyor"

çağrısında bulundu. Sabah saatlerinde rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin

açıklamalarını da değerlendirdi.

Dün kendisini "bozkurt" işareti ile selamlayan bir vatandaşa "bozkurt" işareti ile karşılık veren Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin, "Samimiyse başımın üstünde yeri var" ifadesiyle ilgili olarak "Eğer bozkurt işareti yapan birisi beni destekliyorsa benim de onu desteklemem lazım. Alkışlamam lazım" dedi; "Gönül isterdi ki, farklı partilerden, hatta iktidar partisinden olanlar da bize eşlik etseler" ifadesini kullandı.



Kendisiyle ilgili olarak zaman zaman "Gerçekten sürekli yürüyor mu?" diye sorulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Her santimini, Ankara- İstanbul yolunu yürüyerek bitireceğim. Arabaya binmek yok. Her santimini yürüdüğünüz zaman hedeflediğiniz, düşündüğünüz adaletin gerçekleştiğine inanıyoruz."

Dakika dakika neler yaşandı?

19:40 - CHP’li vekiller, yayın nöbetini gazetecilerden devraldı. Mikrofonu alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yürüyüşe bisikletiyle katılan vatandaşla röportaj yaparken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bu görüntüleri kamerasıyla kayda aldı.

18:40 - Konaklama alanına varıldı. Adalet Yürüyüşü'nü alanda onlarca Bolulu karşıladı. Kılıçdaroğlu, dinlenmek ve geceyi geçirmek için karavanına geçti.

18:10 - Yürüyüş sırasında bazı yerlerde vatandaşlar “Rabia” işareti yaparak protesto gerçekleştiriyor.

18:05 - Yürüyüş otobüsünden yol boyunca sık sık "Sevgili vatandaşlarımız Ramazan Bayramınız mübarek olsun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bayramınızı kutluyor" anonsu yapıldı. Yol üzerinde ikamet eden vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarla destek verdi.

17:45 - Güzergah üzerinde oturan vatandaşlardan biri, balkonundan "Sayın Genel Başkan, biz teröristler için adalet değil idam istiyoruz" yazılı bir pankart açtı. 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı bir de bayrak sarkıtan vatandaş, yürüyüştekilere doğru Rabia işareti yaparak "İdam istiyoruz" diye bağırdı.

Polisin, protestonun gerçekleştiği apartmanın önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Yol kenarından yürüyüşü destekleyen vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'na "Umudumuz sizsiniz", "Sonuna kadar yürüyün, arkanızdan geliyoruz" sözleriyle destek verdi.

17:15 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, mola verilen parkta vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Köroğlu'nun memleketinde konuşan Budak, “Biz Bolu’dan geçiriyoruz, adalet için yürüyoruz ve geleceğe ümitle bakıyoruz” dedi. CHP'li Budak'ın konuşması:

17: 55 - Kortej, 4 kilometreden fazla yürümesinin ardından Atatürk Orman Parkı'nda mola verdi. Molanın ardından Bolu merkez çıkışına kadar 7 kilometre daha yol alınacak.

16:40 - Yol kenarından Rabia işareti yapan ve 'Adalet burada' diye bağıran bir kişiyi polisler uzaklaştırdı.

16: 30 - Annesi ile birlikte hapishanede bulunan ve en küçük 'tutuklu' olan Miraz bebeğin babası da, eşi ve çocuğu için adalet talebiyle yürüyüşe katıldı.

16:05 - Kortej, saat 16:00'da yürüyüşüne tekrar başladı.

Yürüyüş öncesi notlar...

- 12 yaşındaki Alparslan Ege Erdoğan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan anne - babası için "adalet yürüyüşü"ne katıldı.

Alparslan Ege Erdoğan'ın annesi ve babası 10 ay önce tutuklandı, ancak haklarında henüz bir iddianame hazırlanmadı. Babası Ali Erdoğan, iki dönem Uşak

Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 1 Kasım seçimlerinde ikinci sıradan CHP adayıydı. Annesi ise kendine ait ofisinde çalışan bir şehir planlamacı. Alparslan Ege Erdoğan'a, yürüyüşünde dayısı eşlik ediyor.

- Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, şehit ailelerini ziyaret etti.

- Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu kamp alanında güvercin uçurdu. Kılıçdaroğlu'na yürüyüşte gelini ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da eşlik ediyor.

- Kamp alanındakilerle bayramlaşıldı. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara çiçek verdi.

- Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Karaağaç Köyü'nde bayram namazı kıldı.

Kılıçdaroğlu'nun kamp alanında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Erdoğan'a geçmiş olsun diliyorum"

"Öncelikle sayın Erdoğan'a geçmiş olsun diliyorum.

Bugün yürüyüşümüzün on birinci günündeyiz. Adalet hepimize lazım. Aile içinde de adaletli davranırız. Topluma karşı da adaletli davranmak zorundayız. Haksız yere hapishanede kalan pek çok insan var. Bunlar bayramlarını hapishanelerde geçiriyorlar. Yaşanan atmosfer nedeniyle düşüncelerini açıklayamayan çok sayıda insan var. Onların da adalete ihtiyacı var. Biz yürüyüşümüzü, hoşgörü ile, bayramın da amacına uygun olarak sürdüreceğiz.

Dünyanın bütün nehirleri...

"Adaletin ne kadar olduğunu toplumun her kesimi biliyor. Dünyanın bütün nehirleri, adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Madem bu kadar önemli bir kavram üzerinden biz yola çıktık, umuyorum devleti yönetenler bu sözü duymuş olur. Adalet hepimiz için olması gereken bir kavram. Bu bayram gününde belki de böyle küçük bir sohbete ihtiyacımız vardı.

"Bugün bayram, emin olun insanlar farklı düşüncelere sahip olabilirler ama bizim bu ülkede huzura ihtiyacımız var. Hepimiz terör olmasın diyoruz. Nerede bir eksiklik var, sorgulamamız lazım. İnsanlar adaleti arıyorlar. Adalet kadar güzel bir şey yok. Devletin bir organıyla muhatap olan kişi, haksızlığa uğradığını düşünüyorsa yargıya başvurup adaletin gerçekleşmesini ister. Dolayısıyla siz yargının objektif olarak hukukun üstünlüğüne uygun bir şekilde karar vermesini engellerseniz adaleti kaybedersiniz. Bu da toplumun vicdanını kanatıyor.

"Her santimini yürüyerek bitireceğim"

"Kaç adım attığımı bugüne kadar bilmiyorum. Yolun üçte birine geldik. Üçte ikisine henüz var. Şöyle bir düşünce var, gerçekten Kılıçdaroğlu yürüyor mu diye? Her santimini, Ankara- İstanbul yolunu yürüyerek götüreceğim. Arabaya binmek yok. Her santimini yürüdüğünüz zaman hedeflediğiniz, düşündüğünüz adaletin gerçekleştiğine inanıyoruz. Siz gösteriş için bunu yapmıyorsunuz. Bu bir partinin meselesi de değil. Ülkenin buna ihtiyacı var. Gönül isterdi ki farklı partilerden, hatta iktidar partisinden olanlar da bize eşlik etsin. Ama ortada bir gerçek var, Ankara-İstanbul yolunun her santimini yürüyerek bitireceğim.

Terazi olmadığı için kilo aldım mı, kaybettim mi bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle kilo vermişimdir. Öyle çok bariz bir kilo değil çünkü hissetmiyorum böyle bir şey. Beslenme konusunda da hekim arkadaşlarımın önerilerini dikkate alıyorum. Dolayısıyla şimdi ve inşallah umuyorum ki bir sorun çıkmaz.

Lütfen açlık grevini bırakın

Biliyorsunuz şu an hapiste olan iki değerli öğretmen var ve açlık grevinde olan. Buradan o iki değerli arkadaşa seslenmek isterim. Lütfen açlık grevini bırakın. Toplumun büyük bir kısmı aslında sizi destekliyor. Siz sadece ve sadece uğradığınız haksızlığın giderilmesini istiyorsunuz, biz de destekliyoruz. Sorgusuz, sualsiz. Görevine son verilen yüz bini aşkın kişi var. Bazı işlemler doğru, bazı işlemler yanlış işlemler olabilir. Diyorlar ya; at izi, iti izine karıştı diye. Umuyorum kısa süre içerisinde sizin haksızlığınız giderilmiş olabilir. Dolayısıyla bu iki arkadaşımızın açlık grevini sonlandırmasını rica ediyorum. Hayatınızı karartmayın, rica ediyorum çok ağır bir görev üstlendiniz. Hayatınıza kıymayın.

(Tutuklu gazeteciler) Şöyle söyleyeyim hapiste yatan pek çok gazeteci arkadaşımız haksız yere tutulduklarını gayet biliyorlar. Haksız yere hapse atıldılar, haksız yere suçlandılar. Haksız yere suçlanmaya devam ediyorlar. Ama sizler birer basın mensubusunuz, sizler halkı aydınlatıyorsunuz. Siyasilerin size şükran borcu var. Hapiste kalan bütün gazeteci arkadaşlarıma, özellikle onların da bayramını kutluyorum. Hatta haklı yere hapiste yatan, mahkum olmuş, mahkumiyeti kesinleşmiş insanlar varsa onların bayramını kutlu yorum. Hepimiz insanız. Yolda gelirken o kadar güzel bir doğa ile karşılaştık ki, yeşilin tüm tonlarını görmek mümkün. Ormanda yaşamaktan mutlular. Ama bizler ketlerde yaşayan insanlar olarak pek de mutlu değiliz. Siyaseti biraz insani değerler üzerinden kurmak, hırslardan arındırmak gerekiyor. Dilerim bu yürüyüş hedefine ulaşır. Türkiye daha iyisini hak ediyor. Hep birlikte bunu gerçekleştirmiş oluruz.

Neler yaşandı?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da 17 Haziran 2017'de "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu dün, 16 kilometre yol kat etti. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

Hasan Cemal: Hem gazeteci olarak izlemek, hem de desteklemek için Adalet Yürüyüşü'ndeyim

Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

Adalet Yürüyüşü üçüncü gününde; G9 Gazeteciler Platformu da Kılıçdaroğlu'na eşlik ediyor

"Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.

Kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Yürüyüşün dördüncü gününde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı, ertesi gün (19 Haziran 2017) hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, "Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi; Tatlı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Adaleti düşünme eylemi

Dün, Türkiye genelinde adaleti düşünme eylemi başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, saat 18:00'de başlatılan eylemle ilgili olarak "Herkes durarak adaleti düşünecek" dedi.

Grup toplantısı,

Çamlıdere yol ayrımında yapıldı

Partisinin Çamlıdere yol ayrımında gerçekleştirdiği grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "adalet yürüyüşü"ne yönelik olarak kullandığı "Unutmayın ki 138'inci madde sadece siyasetçiler için çalışmaz, A'dan Z'ye herkes için çalışır ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" ifadesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Senin ve hükümetinin hakimlere, mahkemelere talimat verdiğini ispat edersem ben, sen namuslu bir insan gibi görevinden istifa edecek misin?" diye konuştu.

Anayasanın 138'inci maddesi şöyle:

MADDE 138: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

2019 yılında, demokrasinin şaha kalkacağı bir dönemin başlayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Her firavunun 'Musa'sı vardır. Firavun belli, 'Musa'lar burada. Biz zulme karşı direneceğiz, adaleti savunacağız."

MYK toplandı

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da dün, yürüyüş güzergâhı üzerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, iktidara yönelttiği eleştirisinde "Şimdi siz, kalkacaksınız, yargıyı tahakküm altına alacaksınız. Baskı altına alacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz, diyeceksiniz ki; Kemal Kılıçdaroğlu yürümesin. Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar" ifadesini kullandı.

Tezcan, "adalet yürüşü"ne katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun 7 gündür bu yana Genel Başkanımızın arkasında, dağ tepe demeden, yağmurda, çamurda, güneşte adaleti arıyorlar. Kararlılıkla arayanlar, biliyoruz ki adaleti bulacaklar" diye konuştu.

Veli Ağbaba hem çaldı, hem oynadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mola yerinde davul çaldı; zurna eşliğinde "Ördeği ipek ile bağlamışlar" türküsünü seslendirdi. Yürüyüş, bu sırada renkli anlara sahne oldu.

Destici'ye yanıt

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin "adalet yürüyüşü"nün "hayır" bloğunu ayakta tutmak için yapıldığı eleştirilerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, “Adalet yürüyüşü içinde ‘o onu dedi bu bunu yaptı’ya odaklanmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Gülmen ve Özakça için pankart

Kortejde, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için de pankartlar açıldı. Ankara’da işlettiği kuruyemiş dükkanını yürüyüşe katılmak için kapatan esnaf Hıdır Aydun, bugün de korteje katılanlar arasındaydı.

"Şehadet için koşar, öldürürüz" tehdidi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır dün (23 Haziran 2017) sabah saatlerinde yürüyüşe ilişkin olarak "Bizler ümmetin liderinin, reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Tek kelimesiyle bu hak yolda bırak senin gibi yürümeyi ölürüz, şehadet için koşar öldürürüz" tehdidini dile getiren bir grup vatandaştan şikâyetçi oldu.

Berberoğlu için AYM'ye başvuru

12 milletvekilinden oluşan heyet dün İstanbul'da bulunan Maltepe Cezaevi'nde Berberoğlu'nu ziyaret etti. Heyet, Fatma Kaplan Hürriyet, Dursun Çiçek, Turabi Kayan, Sibel Özdemir, İlhan Kesici, Lale Karabıyık, Tahsin Tarhan, Mustafa Balbay, Zeynel Emre, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen ve Erdin Bircan'dan oluştu. Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Cenaze izni

Enis Berberoğlu'na, üç gün önce hayatını kaybeden kayınpederinin cenazesine katılması için bir günlük izin verildi. Cami avlusunda kısa bir açıklama yapan Berberoğlu, şunları söyledi:

"Bakanlıkların çok hızlı çalışması sayesinde, ailemin acısını paylaşmak üzere, cenazeye yetiştim. Çok üzgünüm. Murat Aydın, köy enstitüsü mezunu. Yıllarca öğretmenlik yapmış bir aydınlık savaşçısıydı. Kendisi bana Oya'yı hediye etti. Ben de ona bir torun vererek bir ölçüde karşılığını verdim. Durumum malum. Burası bir cenaze. Buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece, benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım, çok teşekkür ederim."

Avukatlar, cübbeleriyle katıldı

İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, dün korteje cübbeleriyle katıldı. Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan,

yürüyüşle ilgili olarak hukukçulara yönelik çağrısında "Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar başta olmak üzere, hukuk konusunda duyarlı kim varsa bu eyleme katılmalı" demişti.

Avukat Turgut Kazan, 'adalet yürüyüşü'nde: Tüm hukukçular bu çığlığa katılmalı

Korteje, "Bir CHP milletvekili, makam odasındaki Atatürk portresini indirdi" iddiası nedeniyle mart ayında partiden ihraç edilen Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da katıldı. Nazlıaka, yürüyüş boyunca Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.