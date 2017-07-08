'Adalet Yürüyüşü': Yüz binlerce adım, yüz binlerce insan, 25 gün, 432 kilometre...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nde sona gelindi. Ankara Güvenpark'ta başlayan yürüyüşte toplam 429 kilometre yol katedildi. 50 bin kişiyle İstanbul il sınırından geçen korteje, dün (8 Temmuz 2017) yaklaşık 300 bin kişi katıldı.

Son gün için yoluna tek başına devam etme kararı alan Kılıçdaroğlu, bugün 3 kilometre yürüyecek.

Yürüyüşte, Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle "dört mevsim de yaşandı." Hava sıcaklığı kimi zaman 45.8 dereceye yükselirken, kimi zaman da yağmur yağdı. Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda vatandaşın fenalaştığı kortejde, CHP Mamak İlçe Örgütü Üyesi, 79 yaşındaki Hasan Tatlı hayatını kaybetti. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, kalp spazmı geçirdi.

600 bin adım

Cep telefonunda bulunan sağlık uygulamasının verilerine göre Kılıçdaroğlu, günde ortalama 24 bin adım attı. 25 günlük yürüyüş boyunca Kılıçdaroğlu'nun attığı adımların sayısı "yaklaşık 600 bin" olarak ifade edildi.

Destek de vardı, protesto da

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüş, zaman zaman "protesto" edildi. Düzce'deki konaklama alanına gübre dökülen korteje, ertesi gün de (28 Haziran 2016) bir araçtan mermi atıldı. Aynı gün Kemal Kılıçdaroğlu, "protesto"lara ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bizim ellerimiz asla şiddete kalkmadı, kalkmayacak. Her provokasyondan sonra alkışlıyoruz. Bu bizim adalete olan tutkumuz, güzel bir örnek olma açısından çok çok önemli."

AKP ve MHP tepkili

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşe ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamasında "15 Temmuz" karşılaştırması yer aldı. Kortejdekilere "Sizin 15 Temmuz darbecilerinden ne farkınız var" diye seslenen Erdoğan, sözlerinin devamında "Onların elinde F-16'ları vardı. Tanklar, toplar ile saldırıyorlardı. Sizlerde yollarda yürüyüşleri yapıyorsunuz akşam da karavanlarda istirahat ediyorsunuz. Sizler kalkıp TEM'i, E-5'i işgal ederiz diyecek olursanız o zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür. Ona da tabii ki müsaade etmek gibi bir lüksümüz asla yok" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan anayasa değişikliği teklifinin hazırlanması sürecinde AKP ile birlikte hareket eden MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "adalet yürüyüşü"ne ilişkin olarak şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu provokasyon ihbarı yapmaktadır. Ülkücülerin kullanılacağını söylemektedir. Elbette halt etmektedir, yalana dolana sarılmaktadır. CHP lideri provokasyon arıyorsa, provokatör görmeyi umuyorsa şöyle bir etrafını kolaçan etmeli; yan yana yürüdüğü nursuzlara odaklanmalıdır. 21 gündür yürüyorlar ne buldular bilmiyorum. Adalet Ankara İstanbul arasında değil Adalet için yürünmez uğruna şuurla mücadele edilir."

Yürüyüş nasıl başladı?

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, "casusluk" iddiasıyla eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temcilcisi Erdem Gül ile birlikte yargılandığı MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme salonunda tutuklandı. Söz konusu "tutuklama" kararına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, ertesi gün Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"nü başlattı.

1. Gün: Diktayı, 20 Temmuz

darbesini yapanları istemiyoruz

Kılıçdaroğlu, "adalet yürüyüşü"nün ilk gününde yaptığı açıklamada "Biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Bıçak kemiğe dayandı artık. Yeter diyoruz" ifadesini kullandı. Yürüyüşün herhangi bir siyasi partiyle ilgisi olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 20 Temmuz 2016'da ilan edildiğini hatırlatarak "Biz dikta istemiyoruz, darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz" diye konuştu.

2. Gün: Tepkiler başladı

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe, ikinci gününde AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de katıldı; 42 kilometre geride kaldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Yargı mensuplarını hedef göstermek, tahkir ve tehdit etmek açıkça suçtur" diyerek tepki gösterdiği yürüyüş hakkında Başbakan Binali Yıldırım da "Kılıçdaroğlu, Maltepe'ye hızlı trenle gidebilir; adalet sokakta aranmaz" ifadesini kullandı.

3. Gün: Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.

4. Gün: Katılım neredeyse iki kat arttı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen CHP örgütlerinin katılım gösterdiği yürüyüştekilerin sayısı, dördüncü günde neredeyse iki kat arttı. Yürüyüş sırasında, CHP Mamak İlçe Örgütü Üyesi, 79 yaşındaki Hasan Tatlı kalp krizi geçirdi.

Erdoğan'ın "Yargı yarın sizi davet eder" ifadesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Tahriklere kapılmayacağız. Yargı ile bizi tehdit etmek istiyorlar" dedi.

5. Gün: Bize saldıranlar olabilir, ben inatla adalet için devam edeceğim

"Adalet yürüyüşü"nün beşinci gününde Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben inatla adalet için yürüyeceğim. 80 milyon için. Dün yağmur altında yürürken, yoldan gelip geçen kamyonlar, minibüsler araçlar belki şöyle düşünmüşlerdir; 'Bu yağmurun altında bu insanlar neden yürüyor' diye. İnsan varsa bir yerde adalet olmak zorundadır" dedi.

Önceki gün kalp krizi geçiren Hasan Tatlı, hayatını kaybetti.

6. Gün: Firavun belli, 'Musa'lar burada

Yürüyüşün altıncı gününde partisinin Çamlıdere yol ayrımında gerçekleştirdiği grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "adalet yürüyüşü"ne yönelik olarak önceki gün kullandığı "Unutmayın ki 138'inci madde sadece siyasetçiler için çalışmaz, A'dan Z'ye herkes için çalışır ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" ifadesine tepki gösterdi; "Senin ve hükümetinin hakimlere, mahkemelere talimat verdiğini ispat edersem ben, sen namuslu bir insan gibi görevinden istifa edecek misin?" diye konuştu.

2019 yılında, demokrasinin şaha kalkacağı bir dönemin başlayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Her firavunun 'Musa'sı vardır. Firavun belli, 'Musa'lar burada. Biz zulme karşı direneceğiz, adaleti savunacağız."

Altı günde toplam 97 kilometre yol katedildi.

7. Gün: Yürütmeye alışanlar,

yürümekten korkarlar

Yedinci günün öncesi FOX TV canlı yayınında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olsaydı; adalet, adalet olsaydı yürüyüşü önce onlar başlatırdı" dedi. Kılıçdaroğlu, yürüyüşün HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevine uzanıp uzanmayacağına ilişkin olarak sorulan soruyu, "Öyle bir hazırlığımız yok" diye yanıtladı.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da yürüyüş güzergâhı üzerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, iktidara yönelttiği eleştirisinde "Şimdi siz, kalkacaksınız, yargıyı tahakküm altına alacaksınız. Baskı altına alacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz, diyeceksiniz ki; Kemal Kılıçdaroğlu yürümesin. Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar" ifadesini kullandı.

8. Gün: 149 kilometre geride kaldı

8'inci günde korteje katılım, geçen günlere kıyasla arttı; toplam 149 kilometre yol katedildi. Bolu'nun Gerede ilçesine girildiği sırada ise "Rabia" işareti yapan bir grup, araçlarından "Mehter Marşı" çalarak korteji "protesto etti." CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından yapılan anonslarda, "Dışarıdan gelen müdahalelere yanıt vermiyoruz, alkışlarımızla devam ediyoruz" dendi.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Pensilvanya'ya kadar gitsinler" ifadesine tepki gösterdi; hayatının hiçbir döneminde Pensilvanya'ya gitmediğini belirtti.

9. Gün: İstanbul'a son 270 kilometre

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, her gün ortalama beş bin kişi ile yürüdükleri bilgisini verdi. 25 gün sürmesi planlanan yürüyüşte 162 kilometre yol katedildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin "adalet yürüyüşü"nün "hayır" bloğunu ayakta tutmak için yapıldığı eleştirilerine cevap veren Kılıçdaroğlu, “Adalet yürüyüşü içinde ‘o onu dedi bu bunu yaptı’ya odaklanmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

12 milletvekilinden oluşan heyet, İstanbul'da bulunan Maltepe Cezaevi'nde Berberoğlu'nu ziyaret etti.

10. Gün: Avukatlar, cübbeleriyle katıldı

Katılımın geçen günlere kıyasla arttığı gözlenen korteje, İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, cübbeleriyle katıldı. 10 günde toplam 179 kilometre yol katedildi. Kılıçdaroğlu, kendisini "bozkurt" işaretiyle selamlayan gruba, "bozkurt" işareti ile yanıt verdi.

Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, mola sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tezcan, "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı, bu yürüyüşü kriminalize etmek için özel bir çaba harcıyor. Adında ‘adalet’ olan bir iktidarın, bu yürüyüşten rahatsız olmasını anlamak güç" dedi.

11. Gün: Gönül isterdi ki, iktidar partisinden katılımlar da olsun

Yürüyüşün 11'inci gününde 11 kilometre yüründü. Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu , kızı Zeynep Kılıçdaroğlu ve gelini Mine Alşan'ın da katıldığı kortej, toplam 190 kilometre yol katetti.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kanun hükmünde kararnameler ile (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça'ya açlık grevlerinin 108'inci gününde "Lütfen açlık grevini bırakın. Toplumun büyük bir kısmı aslında sizi destekliyor" çağrısında bulundu.

12. Gün: İstanbul'a yaklaştıkça Adalet Yürüyüşü'ne katılım artıyor

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş, en kalabalık günlerinden birini geçirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yer alan posterlerinin, herhangi bir gerginlik yaşanmaması için otobüslerle perdelendiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak ileri sürdüğü iddiasında "Dün bir duyum aldık, son derece üzüldüm. Düşünün bir kişi yarglanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevinde özel 3 oda hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

13. Gün: Protestocu

AKP'li aileye bayram sürprizi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu'nun yönlendirmesiyle, megafondan anons yaparak balkonlarından "Rabia" işareti yapan AKP'li bir ailenin bayramını kutladı. Kortej, İstanbul’a yaklaştıkça protestoların arttığı görüldü.

Kortejin konakladığı kamp alanına gübre döküldü.

14. Gün: Bir yanda gübreli,

mermili 'protesto'lar, bir yanda yeni katılımlar

Önceki gün konaklama alanına gübre dökülen korteje, bir araçtan mermi atıldı. Kılıçdaroğlu, kortejin zaman zaman "protesto" edildiğini hatırlatarak, "Bizim ellerimiz asla şiddete kalkmadı, kalkmayacak. Her provokasyondan sonra alkışlıyoruz. Bu bizim adalete olan tutkumuz, güzel bir örnek olma açısından çok çok önemli" dedi. Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Adalet adalet dedik. Bu bağlamda yürüyüşe devam ediyoruz. İstanbul'a kadar gülerek, eğlenerek yolumuza devam edeceğiz. Biz her türlü provokasyona karşılıklı hazırlıyız. Bizi sevgiyle karşılayan Düzce halkına da sevgilerimi iletiyorum."

14 günde toplam, 251 kilometre yol katedildi.

15. Gün: Bizi Rabia işaretiyle protesto edenlere de teşekkür ediyorum!

Yürüyüşün on beşinci gününde korteje yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Korteje yönelik olarak yapılan "protesto"larla ilgili olarak "Onlar bizi protesto ederken veya kötü sözler söylerken biz sadece ellerimizi yukarıya kaldırdık ve onları alkışladık" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Alkışladığımız için de çok memnunuz, Düzceli kardeşlerime teşekkür ediyoruz. Olumsuz bir olay oldu o nedenle çok sayıda Düzceli geldiler özür dilediler. Biz o olayla Düzcelileri asla bir tutmadık."

15 günde toplam yaklaşık 268 kilometre yol katedildi.

16. Gün: Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle fenalaşanlar oldu

Yürüyüşün on altıncı gününde 45.8 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda kişi fenalaştı. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yürüyüş sırasında kalp spazmı geçirdi.

Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesi Diyarbakır'da Emniyet Müdürü iken, 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, saat 00:00 civarında kamp alanında kurusıkı silah atıldığını ifade etti. Ağbaba, yaşananları şöyle anlattı:

"Akşam herkesi yatırdık bir de dinlenmeye geçmiştik çadırların önünde. Gece 12'yi geçe gibi. O anda bir silah sesi geldi, hemen silah yerine gittik. Kamptakilerin bir kısmı panik oldu onları yatıştırdık. Güvenlik görevlileri ve jandarmayı çağırdık, arkalarından koştuk ama kimseyi bulamadık. Olay araştırılıyor."

16 günde toplam 284 kilometre yol katedildi.

17. Gün: 'Adalet Yürüyüşü', yaklaşık 20 bin kişi ve '10 Kasım' bayrağı ile Sakarya'da

Yürüyüşün 17'inci gününde korteje yaklaşık 20 bin kişi katıldı. 43.8 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bugün de fenalaşanlar oldu.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Gidin FETÖ, PKK, DHKP/C davalarının görüldüğü mahkemelere şehitlerin, gazilerin, milletin hakkını arayın. Gidin tabutlarına omuz verdiğiniz eli kanlı canilerin yetim ve öksüz bıraktığı çocuklarını anın. Buradan diyoruz ki, darbecileri bırakıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

17 günde toplam 299 kilometre yol katedildi.

18. Gün: Yüksek hava sıcaklığına rağmen katılım arttı

Yürüyüşte hafta sonu olması nedeniyle katılımın arttığı, bu artış sebebiyle kortejde kontrolün zorlaşmaya başladığı görüldü. Yaklaşık 44 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle yürüyüşün başlama saati bir saat öne alındı, verilen en uzun mola da bir saat uzatıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, takılıp düşmesinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

18 günde toplam 310 kilometre yol katedildi.

19. Gün: HDP dev Türk bayrağıyla karşılandı, İstanbul'a 100 km'den az kaldı

Yürüyüşün 19'uncu gününde korteje katılımın, hafta başı olması nedeniyle son iki güne kıyasla düştüğü gözlendi. Yürüyüşe katılan HDP, dev Türk bayrağı ile karşılandı.

Kılıçdaroğlu, korteje yönelik olarak yapılan "protesto"larla ilgili olarak şunları kaydetti:

"İstanbul'a yaklaştıkça bazı provokasyonlar olacak diye duyumlar alıyoruz. O yüzden bize katılan herkese söylüyoruz; nasıl bir provokasyon olursa olsun sadece alkışlayın. Biz bir dava için, biz bir huzur için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taş da atılsa gül kabul ediyoruz. Bize küfür de edilse, iyi sözlerle karşılık veriyoruz. Hep beraber idealimiz için, çocuklarımız için, adalet için yürüyeceğiz. Hepinize şükran borçluyum."

19 günde toplam 325 kilometre yol katedildi.

20. Gün: Kortej yağmurda yürüdü, yaklaşık 20 bin kişi korteje katıldı

Geçen günlerde 45.8 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda vatandaşın fenalaştığı korteje, yürüyüşün 20'nci gününde yağmurlu havaya rağmen yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Kılıçdaroğlu, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylaması sonuçlarının "şaibeli" olduğunu savundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfları son anda geçerli saydığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "YSK'nın aldığı kararla referandum şaibeli hale geldi AİHM'e dilekçemizi hazırladık. İlk imzamı da atıyorum. Bugün dilekçeler gönderilecek. Ve CHP şaibeli referandum için AİHM'e başvuruyor" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ilgili dilekçeyi imzalayarak kurmaylarına teslim etti.

20 günde toplam 353 kilometre yol katedildi.

21. Gün: Bitişe 50 kilometreden az kaldı; D-100'ün İstanbul istikameti kapatıldı

Yürüyüş nedeniyle Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametini kapatma kararı aldı.

Yürüyüş sırasında kendisine sık sık zayıflayıp zayıflamadığının sorulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman soruyorlar zayıfladın mı, kilo verdin mi? diye. Kemerde bir ilik kazandım onu ifade etmek isterim. Ama öyle 5 kilo vermem söz konusu değil" diye konuştu.

21 günde toplam 371 kilometre yol katedildi.

22. Gün: Yüz binlerce adım, on binlerce katılım...

Kılıçdaroğlu, zaman zaman kortejin "protesto edildiğini" hatırlatarak "Biz Türkiye’nin en barışçıl eylemini yapıyoruz. 450 kilometreyi kimsenin burnu kanamadan, tek bir kötü söz söylemeden, bizim gibi düşünmeyenleri alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz. Bazı çevrelerde ciddi endişeler yarattı bu" dedi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, bu yürüyüşü adalet adı altında yapıyoruz. 80 milyon için yapıyoruz. Adalet ihtiyacı hepimizin ortak ihtiyacı. Yine bazı çevreler 'Siz yürüyorsunuz ama biz izin veriyoruz' diyorlar. Ne demek sizin veriyorsunuz? Bu bizim anayasal hakkımız. Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine, lütfuna bağlı? Pazar gününe yaklaşıyoruz. İnşallah hiç kimsenin burnu kanamadan hep birlikte Maltepe’de olacağız. Bu yürüyüşü niçin yaptık, ne istiyoruz; bunları anlatacağız."

HDP Kadın Meclisi üyeleri, Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet ve Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da aralarında bulunduğu 78 kadın ve LGBTİ örgütü yürüyüşe, 'Barış Gelini' olarak bilinen ve 9 yıl önce Türkiye'de katledilen İtalyan sanatçı ve aktivist Pippa Bacca'nın öldürüldüğü yerden katıldı.

22 günde toplam 384 kilometre yol katedildi.

23. Gün: Kortej, 50 bin kişiyle İstanbul'a girdi

"Adalet yürüyüşü"nün yirmi üçüncü gününde kortej, yaklaşık 50 bin kişiyle İstanbul'a girdi. Kortej, il sınırında Mehter Takımı ve 16 Türk devletinin bayrağıyla karşılandı.

Kılıçdaroğlu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren 'Türkiye Raporu'nun kabul edildiği Avrupa Parlamentosu'na (AP) "adalet" çağrısı yaptı. "Biz sizden de adalet istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki, AB ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Umarım ilişkilerin yönünde bir karar alırlar, bu da bizi memnun eder. Adalet sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için geçerli bir durumdur."

23 günde toplam 400 kilometre yol katedildi.

24. Gün: Gandhi'nin rekoru kırıldı, korteje yaklaşık 300 bin kişi katıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mahatma Gandhi'nin, Güney Afrika’da Hintleri ezen yasa ve uygulamalara karşı yaptığı Tuz Yürüyüşü'nün rekorunun kırıldığını aktardı. Özel, "412 km yol yüründü. Bu, 387 km'lik Tuz Yürüyüşü'nün mesafesi aşılmıştır. Gandi, 24 gün yürümüştü. Yarın da saat 16.32'de Gandi'nin süre rekorunu da kıracağız" diye konuştu. Korteje yaklaşık 300 bin kişi katıldı.

Dragos'tan sonra yola yalnız devam edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Beni Dragos’ta beklemeyin, yalnız yürüyeceğim. ‘Genel Başkan’la yürümek istiyorum’ diyenler Maltepe’deki miting alanına gelsinler" dedi. Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Maltepe’deki miting alanında bayrak, atatürk posteri ve adalet bayrağı dışında hiç bir bayrak istemiyoruz. ‘Altı Ok’lu bayrak bile istemiyoruz. Başka bayrak getirenleri provokatör olarak değerlendiriyoruz. Güvenlik güçlerini de uyarıyorum, başka bayrak kabul etmeyiniz. Basından arkadaşlara da yürekten teşekkür ediyorum.”

24 günde toplam 417 kilometre yol katedildi.