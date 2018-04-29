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BBC Türkçe

Adalet Yürüyüşü: Kılıçdaroğlu miting alanına yalnız yürüyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlatılan yürüyüş, partinin milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi yakınlarında yarın yapılacak mitingle sona erecek.

29 Nisan 2018 20:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde Ankara'dan başlatılan ve dün İstanbul'a ulaşan Adalet Yürüyüşü'nde sona yaklaşılıyor. Pazar günü CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi yakınlarında yapılacak miting öncesi Kılıçdaroğlu bir basın açıklaması yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşün son bölümünü oluşturan Dragos'tan Maltepe'deki miting alanına yalnız yürüyeceğini söyledi.

Sabah saatlerinde konuşan Kılıçdaroğlu destekçilerine seslenerek, "Beni Dragos'ta beklemeyin. Eğer ilgi gösterirseniz miting alanına gelin. Ben yürüyüşle miting alanına geleceğim" dedi.

"Miting alanında bayrak dışında, adalet pankartı dışında ve Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyoruz. Altı oklu bayrak da istemiyoruz. Hep birlikte adalet istiyoruz" diye konuşan CHP lideri, bu çağrıya uymayanların "provokatör olarak değerlendirileceğini" söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 15 Haziran'da Ankara'da bulunan Güven Park'tan İstanbul'a bir yürüyüş başlatmıştı.

Yürüyüş bittiğinde yaklaşık 450 km yol kat edilmiş olacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun elinde "adalet" yazılı bir pankartla başladığı yürüyüş ile "hukuk elde etmenin mümkün olmadığını" söylemişti.

Erdoğan, "Eğer adaleti arıyorsan, adaleti aramanın makamı da yeri de Türkiye'de parlamentodur. Ve parlamentoda kürsüde ne diyeceksen adalet uğruna de" diye konuşmuştu.

Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığı yaptıkları ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen 6 şüpheli Çarşamba günü gözaltına alınmıştı.

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