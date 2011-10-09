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Adalet Sarayı'ndaki kavgada 3 tutuklama İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2011 00:33

-Adalet Sarayı'ndaki kavgada 3 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - İstanbul Adalet Sarayı'nda 12 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.  Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen Atilla Kilis ile Mecit ve Tevfik Coşut'un sorguları tamamlandı.  Mahkeme, bu kişilerin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 3 kişi, Metris Cezaevine gönderildi.  Kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 10 kişiden 7'si, savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.

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