-Adalet Sarayı'ndaki kavgada 3 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - İstanbul Adalet Sarayı'nda 12 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen Atilla Kilis ile Mecit ve Tevfik Coşut'un sorguları tamamlandı. Mahkeme, bu kişilerin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 3 kişi, Metris Cezaevine gönderildi. Kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 10 kişiden 7'si, savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.