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Adalet Sarayı'nda bir hâkim aşık olduğu kadın katibi silahla rehin aldı

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda bir hâkimin, aşık olduğu eski katibini silahla rehin aldığı iddia edildi

19 Ocak 2013 10:56

İstanbul Adalet Sarayı’nda bir hâkimin, aşık olduğu kadın katibi silahıyla rehin aldığı öne sürüldü.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ilginç bir olay yaşandı.

İddialara göre; 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hâkimi 64 yaşındaki Ü.Y.E., eski katibi 30 yaşındaki Z.R.D.’nin çalıştığı odaya indi.

Katibe aşık olduğu öne sürülen hâkim, “Seni de kendimi de vuracağım. Beni ne hale düşürdün" diye bağırdı.

Kadın katip, adliyenin iç haberleşme sistemi olan “haberci” adlı program aracılığıyla diğer odadaki arkadaşına durumu bildirdi.

Bunun üzerine nöbetçi savcı, beraberindeki polislerle birlikte söz konusu odaya gitti. Savcı, bir süre kapıyı açması için hâkim ile konuştu. İkna olan hâkim, odanın kapısını açtı.

Hâkim hakkında yasa nedeniyle herhangi bir işlem yapılmazken, kadın katibin ifadesi alındı.


'Taciz ediyordu'


Hâkimden şikayetçi olan katibenin ifadesinde “Beni uzun zamandır taciz ediyordu. Tacizlere dayanamayınca durumu Adalet Komisyonuna bildirdim. Komisyon benim yerime değiştirdi. En sonunda adliyede bulunan Adalet Bakanlığı müfettişlerine şikayette bulundum. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" dediği öğrenildi.

Hâkim hakkında daha önce soruşturma başlatan Adalet Bakanlığı müfettişlerinin, konuyu Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) intikal ettirdiği öğrenildi.

Olayın ardından kayıplara karışan Ü.Y.E’nin eşinin de aynı adliyede hâkim olduğu öğrenildi.

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