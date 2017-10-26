ADALET SARAYI'NDA 30'UNCU "ADALET NÖBETİ" 

Haber-Kamera: Ümit TÜRK - İstanbul / DHA

Cumhuriyet Gazetesi\'nin avukatlarına destek olmak için Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda avukatlar tarafından başlatılan \"Adalet Nöbeti\"nin bu hafta 30\'uncusu tutuldu. \"Adalet Nöbeti\'nin bu haftaki konuşmacıları eski milletvekili Ercan Karakaş ile yazar İhsan Eliaçık oldu.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için Mart ayında başlatılan \"Adalet nöbeti\" 30\'uncu haftasında da devam etti. Bu haftaki nöbete eski CHP Milletvekili Ercan Karakaş ile yazar İhsan Eliaçık katıldı.

KARAKAŞ: BASIN ÜZERİNDE DAHA ÇOK BASKI VAR

Ercan Karakaş yaptığı açıklamada, ifade, basın ve hak arama gibi özgürlüklerinin ülkede yok edilmek istendiğini belirtti. Karakaş, \"Özellikle basın özgürlüğü bu özgürlükler içerisinde çok önemlidir. Çünkü basın özgürlüğü yalnızca basında haber yapan, köşe yazan arkadaşlarımızın durumuyla iligili değildir. Daha çok milyonlarca insanın özgürce haber alma, farklı görüşlere ulaşma, mukayese etme hakkıdır aynı zamanda. O nedenle basın üzerinde daha çok baskı var. Bu davaların haksız hukuksuz olduğunu bilen avukatların üzerinde de baskılar var. Bir avukat yargının parçasıdır. Avukatların sabah evine baskın yapılarak gözaltına alınması kabul edilemez\" dedi.

ELİAÇIK: ONUR KONUĞU OLDUĞUM İÇİN KALKINMA AJANSI DESTEĞİNİ ÇEKTİ

Daha sonra konuşan yazar İhsan Eliaçık da, Kayseri ve Çorlu\'daki kitap fuarlarına katılmasının engellendiğini belirterek her iki olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Eliaçık , \"Avukatlara yönelik baskılar sadece buralarla sınırlı kalmıyor. Her geçen gün Türkiye genelinde genişliyor. En son fikir hayatına, fuarlara yansıdı. Cumartesi günü Kayseri\'deki kitap fuarına katılacaktım. Ama kapının önünde, bindirilmiş, tutulmuş, organize edilmiş 23-30 kişilik bir güruh hakaretler, küfürler yağdırarak ve yuhalayarak bana engel oldu \" dedi. Kendisinin de bunlara karşı oturma eylemi başlattığını, ancak kendisini sevenerin olayı duyup fuara gelmek istemeleri üzerine olayların büyümemesi için oturma eyleminden vazgeçtiğini belirten Eliaçık, bu engellemeyi de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın yaptığını iddia etti. Eliaçık dün de, Çorlu Kitap Fuarı\'na davet edildiği için Kalkınma Ajansı\'nın fuardan desteğini çektiğini açıkladığını söyelerek, \"Benim orada onur konuğu ilan edilmemden korktular. Fuar organizatörü de \'o zaman biz de fuar organizasyonunu iptal ediyoruz\' dedi. Sağolsun birçok yayınevi de \'gelmiyoruz\' dedi\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Avukatların adliye önünde toplanması

- Ercan Karakaş\'ın konuşması

- İhsan Eliaçık\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

