Adalet Sarayı 'DGM'lere döndü; Karaca'nın ifadesi yarın alınacak

İstanbul Emniyeti, cemaate yakınlığı ile bilinen medya organlarına yönelik 14 Aralık Operasyonu’nun ardından İstanbul Adalet Sarayı’nda eski Devlet Güvenlik Mahkelemeleri’ni (DGM) aratmayan çapta geniş güvenlik önlemi aldı. Adliye Sarayı’nın girişinde çok sayıda TOMA, gözaltı aracı ve çevik kuvvet otobüsü bekletiliyor.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliye Sarayı’nda polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve çevik kuvvet polisi 14 Aralık Pazar günü yapılan operasyonun ardından İstanbul Adalet Sarayı ve çevresinde güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarttı. Adeta kırmızı alarm verilen Adliye Sarayı’nda alınan önlemler İstanbul eski DGM’leri andırdı.

İstanbul Adalet Sarayı C Blok girişinde konuşlanan polis ekipleri Adliye Sarayı’nın etrafını çelik bariyerlerle kapattı. Adliye Sarayı’na giriş çıkışlar polis kontrolünde yapılıyor.

Adliye önünde bekleyiş sürüyor

İstanbul adalet Sarayı’nın önünde 14 Aralık Operasyonu’nu protesto eden yüzlerce kişinin bekleyişi sürüyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da fenomen kullanıcı “Fuat Avni”nin hesabında yazdığı operasyon iddialarının ardından Yeni Bosna’da bulunan Zaman gazetesi binasının önünde toplanmaya başlayan kalabalık, operasyonun ardından İstanbul ve Ankara adalet saraylarının önünde de adalet nöbeti tutmaya devam ediyor.

İstanbul Adliye Sarayı’nın C Kapısı çıkışında bulunana meydanda yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları, dövizler ve pankartlarla “Özgür Basın Susturulamaz”, “Millet Burada Hırsızlar Nerede” sloganları atarak operasyonu protesto ediyor.

5 kişi serbest bırakıldı

Zaman gazetesi ve Samanyolu Haber Televizyonu’na yönelik yapılan 14 Aralık Operasyonu’nun ardından çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.

14 Aralık Operasyonu kapsamında gözaltına alınan “Tek Türkiye” dizisi ekibinden Ebru Şenvardar, Elif Yılmaz, Makbule Çam Alemdağ ve Naci Çelik Berksoy ve gazeteci yazar Ahmet Şahin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Karaca’nın ifadesi yarın alınacak

14 Aralık Operasyonu’nda gözaltına alınan Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Fahri Sarrafoğlu, Hüseyin Gülerce, Nuh Gönültaş, Ali Sami Noyan, Ali Kara, Radiye Hikmet Tombulca, Salih Asan, Engin Koç, Tufan Ergüder, Mutlu Ekizoğlu, Ertan Erçıktı, Mustafa Kılıçaslan, Ferdi Taşkaya, Ayhan Akça, Mehmet Ali Doğan, Ali Cihan, Mustafa Uyanık, Halit Akbulut, Çetin Öztürk, Rıfat Aslan, Erdem Kısa, Mustafa Altunbulak, Yakup Ergül ve Recep Güleç’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularına devam ediliyor. İfadeleri savcılar İrfan Fidan ve Hasan Yılmaz alıyor.

Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdürü Hidayet Karacanın avukatı Fikret Duran yaptığı açıklamada operasyon kapsamında gözaltına alınanlar için 24 saat ek gözaltı kararı alındığını belirtti. Avukat Duran ayrıca, şuana kadar 5 kişinin ifadesinin alındığını ve müvekkili Hidayet Karaca'nın ifadesinin ise yarın alınacağını bildirdi.