Adalet Partisi resmen tarih oldu

Anayasa Mahkemesi, Adalet Partisi'nin, dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi, Dernekler Kanunu'nun 36. maddeleri aracılığıyla Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca "talep tarihi itibariyle kuruluş amaç ve şartlarını kesin olarak kaybetmesi nedeniyle" Adalet Partisi'nin, kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Yüksek Mahkeme, bugünkü toplantısında Adalet Partisi'nin, dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine, Partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verdi.