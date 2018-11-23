Adalet Nöbeti'nde Demirtaş çağrısı: AİHM kararı derhal uygulanmalı

Avukatların, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılması amacıyla başlattıkları Adalet Nöbeti'de, AİHM‘in yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararına derhal uyulması çağrısı yapıldı.

Birgün'den Zeynep Kural'ın haberine göre, Avukatların tutuklu meslektaşları için gerçekleştirdiği Adalet Nöbeti 80. kez tutuldu. Nöbette Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına AKP iktidarın uymakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Nöbette söz alan Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karara ilişkin yaptığı “ Bizi bağlamaz” açıklanmasının hiçbir şey değiştirmeyeceğini vurgulayarak, “Sayın Demirtaş’ın tutulduğu her saniye, her dakika suçtur ve yeni bir ihlalin konusunu oluşturmaktadır. Biz mahkemeye tahliye taleplerimizi sunduk, ancak kararın Adalet Bakanlığı’ndan çevrilmesini beklediklerini söylediler. Buna da gerek yok çünkü AİHM’in kararı açık ve derhal uygulanmalıdır” dedi.