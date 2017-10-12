 ADALET NÖBETİ TEMİZLİĞE DENK GELİNCE...

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi\'nin tutuklu avukatları Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör\'ün serbest bırakılması çağırısıyla Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda başlatılan \"Adalet nöbeti\"nde 28. haftaya girildi. Açıklama öncesinde adliyede içerisinde her hafta nöbet tuttukları alanda temizlik çalışmasıyla karşılan avukatlar, bu durumu protesto etti. İki avukat paspas çekti, meslektaşları da alkışladı.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, yönetici ve avukatlarının yönelik açılan davada tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için Mart ayında başlatılan \"Adalet nöbeti\" 28\'nci haftasında da devam etti. Bu haftaki nöbete Cumhuriyet Gazetesi davasının sanıkları avukat Bülent Utku, avukat Mustafa Kemal Güngör, Kadri Gürsel ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve şair ve yazar Ataol Behramoğlu da katıldı.

TEMİZLİKLE KARŞILAŞTILAR

Açıklama öncesinde adliyenin atriumunda toplanmaya başlayan avukatlar, nöbet tuttukları alanda temizlik çalışmasıyla karşılaştılar. Bazı avukatlar, tam nöbetin başlayacağı anda temizlik çalışması yapılmasına tepki gösterdi. İki avukat, \"Bunu bizim için yapıyorlar, bir ucundan da biz tutarız\" diyerek kendileri de yeri paspaslamaya başladı. Avukatların temizliğe tepki için paspas yapmaları meslektaşları tarafından alkışlandı. Temizlik görevlilerinin yere dökülen kimyasal içeren temizlik maddesini çıkarmak amacıyla çalışma yaptıkları öğrenildi.

ŞAİR BEHRAMOĞLU ŞİİR OKUDU

Daha sonra adliyenin C kapısı önünde toplanan avukatlar burada basın açıkaması yaptı. Avukat Şeref Kısacık tarafından yapılan açıklamada, \"Hukuk nasıl oldu da yurttaşlarını koruyamaz hale geldi. Bırakın yurttaşları görevini yapan avukatları, hakim ve savcıları bile koruyamaz hale geldi. Avukat, hakim ve savcının saldırıya uğramasının olağan hale getirildiği bir süreçten geçiyoruz. Daha çok adalet talebimizi bir kez daha, bizi duyana kadar haykırmaya devam edeceğiz\" denildi. Daha sonra şair ve yazar Ataol Behramoğlu, cezaevinde bulunan gazetecilerin düşünce suçundan dolayı içeride olduklarını belirterek, 12 Ocak 2012\'de yazdığı \"Kara bir rüzgar\" isimli şiirini okudu.

Görüntü Dökümü:

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- Adliye içindeki temizlik çalışmaları

- Avukatların paspas çekmesi

- Avukatların nöbet alanında yapılan temizliği protesto etmesi

- Avukatları alkışlı protestosu

- Adliye önünde toplanan avukatlar

- Avukat Şeref Kısacık\'ın konuşması

- Ataol Behramoğlu\'nun şiir okuması

- Genel ve detay görüntüler