Adalet Nöbeti son kez tutuldu: Demokrasi mücadelesi sürecek

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Avukatların, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda tutuklanan meslektaşları nezdinde başlatıp yaşanan tüm hukuksuzluklara karşı sürdürdüğü Adalet Nöbeti bugün yapılan 85. eylemle sonlandırıldı. Yapılan açıklamada, “Adalet Nöbeti sona erdi ama adalet, temel hak ve özgürlükler, barış ve demokrasi mücadelemiz devam edecektir” dendi.

6 Nisan 2017’de başlatılan nöbetin sonuncusu için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir araya gelen avukatlar önce adliye sarayı içindeki Themis Heykeli önünde sembolik oturma eylemi yaptı. Eyleme HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Oya Ersoy ve Filiz Kerestecioğlu da katıldı.

Avukatlar daha sonra adliye binası önüne geçerek burada basın açıklaması yaptı. Adalet Nöbeti sözcüsü Avukat Kemal Aytaç tarafından yapılan basın açıklamasında, eylemin sona erdirilişinin bir son değil bir başlangıç olduğu vurgulanarak şöyle denildi: “Uzun ve zorlu bir yol kat ettik bugüne kadar. Tutmaya başladığımız daha ilk Adalet Nöbeti polisin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bir arkadaşımızın ayağı, bir arkadaşımızın burnu kırıldı, 9 arkadaşımız gözaltına alındı. Tartaklandık, cüppelerimiz polisin ayakları altında ezildi, çalışma mekanımız olan adliyenin dışına atıldık. Hakkımızda dava açıldı. Adalet Nöbeti sözcüsü bir arkadaşımızın evi basıldı gece yarısı. Ama tüm bunlara rağmen 85 hafta aynı cesaret ve kararlılıkla aynı ısrar, inat ve iradeyle yılmadan adalet mücadelesi vermeye, adalet için nöbet tutmaya devam ettik…

Kim nerede bir haksızlığa ve keyfi uygulamaya maruz kalmışsa onun sesi olmaya, yaşanan adaletsizliği Adalet Nöbeti kürsüsünden tüm kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Yalnız kendimiz ve benzer düşünceyi paylaştığımız insanlar için değil herkes için adalet istedik…

Adalet Nöbeti’nin geride kalan 85 haftasının ardından geldiğimiz aşamada yarınlara bir umut ve ilham alınacak bir mücadele geleneği bırakabildiysek, tutuklu meslektaşlarımızın direnme ve dayanma gücüne bir nebze olsun katkı sağlayabildiysek, yaşanan adaletsizlikleri ve hukuksuzlukları kamuoyunda biraz olsun görünür kılabildiysek kendimizi amacımıza ulaşmış sayabiliriz. Başlarken söylediğimiz sözü, bitirirken bir daha tekrarlıyoruz: Adalet Nöbeti sona erdi ama adalet, temel hak ve özgürlükler, barış ve demokrasi mücadelemiz devam edecektir.”