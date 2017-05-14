Adalet Nöbeti, Ankara'ya taşındı: Savunmaya özgürlük

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu hukukçuları için meslektaşları tarafından İstanbul’da başlatılan Adalet Nöbeti, dün Ankara’daki Türkiye Barolar Birliği (TTB) Genel Kurulu’nda da tutuldu. Genel kurul salonuna "Savunmaya Özgürlük" afişi asıldı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, TBB'nin 34. Olağan Genel Kurulu, dün birliğin Ankara’daki merkezinde başladı. Genel kurula İstanbul’dan katılan avukatlar, tutuklu Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı, Avukat Akın Atalay ile avukatlar Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku için TBB’de stant açarak “adalet nöbeti” başlattı.

Genel kurula gelen avukatların yakalarına, üzerine üç avukatın fotoğrafının bulunduğu etiket yapıştırıldı. Adalet Nöbeti’ni organize eden isimlerden avukat Uğur Yetimoğlu, Cumhuriyet avukatları için başlattıkları adalet nöbetini, “avukatlık mesleğine yönelik saldıralara karşı” duydukları sorumluluk gereği yaptıklarını kaydetti. Yetimoğlu, 18 Mayıs Perşembe günü Adalet Nöbeti eylemi bütün Türkiye’de adliyelerde hayata geçirmek istediklerini belirterek, “Bütün avukatların bu eyleme katılmasını istiyoruz. 18 Mayıs’ta eşzamanlı olarak bütün adliyelerde adelet nöbeti tutacağız” dedi.