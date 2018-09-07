Adalet Nöbeti 69. kez tutuldu

Adli yıl açılışının ardından Adalet Nöbeti'nin 69. kez tutuldu. Hatay, Manisa ve Ankara barolarının katılımıyla tutulan nöbette, 1 yıldır cezaevinde tutulan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatlarının 10 Eylül’de Bakırköy’de görülecek ilk duruşmasına katılım çağrısı yapıldı.

Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberine göre, “Herkes için adalet” pankartının açıldığı nöbete ilk konuşma, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez tarafından yapıldı. “Bir ülkede eğer avukatlar adalet için nöbet tutuyorsa orada düşünülmesi gereken ciddi bir sorun vardır” diyerek sözlerine başlayan Dönmez, şunları ifade etti: “Bir avukatın yaptığı savunma faaliyetinin yargılanamaz. Adalet noktasında ortaklaşmamız gerekiyor.”



İki kere adalet…

Manisa Barosu Genel Sekreteri Seçil Ege Değerli de şöyle konuştu: “Adalet talebi Adalet Sarayları’nda karşılanmadıkça, adalet arayışı Somalı Anneleri’nin yürüyüşüne dönüşecektir; Cumartesi Anneleri’nin nöbetine dönüşecektir ve 69 haftadır olduğu gibi tutuklu arkadaşlarımız için burada yaptığımız Adalet Nöbeti’ne dönüşecektir.”



Ankara Barosu Başkan Adayı Erinç Sağkan ise şunları dile getirdi: “Bizler sadece hukuk istiyoruz. Mesleğimizi icra ederken hiçbir kişi ya da zümrenin ayrıcalık görmediği çağdaş bir sistemde, tek temeli adalet ve eşitlik olan bir hukuk işleyişinden, hakkaniyetinden ve insan onuruna yanaşır şekilde yaşama hakkımızdan başka bir isteğimiz yoktur. Masumiyet karinesi ve ifade özgürlüğü hâlâ havamız ve suyumuzdur. Biz adaleti vatandaş ve avukat olarak iki kere iki kat yüksek sesle istiyoruz.”



Duruşmaya çağrı

Son sözü alan Avukat Kemal Aytaç, pazartesi günü başlayacak olan ve 5 gün devam edecek ÇHD’li ve HHB’li avukatların duruşmasına katılım çağrısı yaptı.