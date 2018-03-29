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Adalet Nöbeti 1 yaşında

Avukatlar bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki Themis heykeli altında 52. kez hukuksuz uygulamalara tepki gösterecek.

29 Mart 2018 11:28

Cumhuriyet gazetesi yayın politikasının suçlama konusu edildiği dava kapsamında asılsız ve akıl dışı iddialarla 515 gündür tutuklu bulunan icra kurulu başkanı ve avukatı Akın Atalay’ın nezdinde tüm haksız tutuklamalara karşı çıkmak için Çağlayan Adliyesi’nde Nisan 2017’de tutulmaya başlanan Adalet Nöbeti bir yılını doldurdu. Avukatlar bugün (29 Mart 2018) Çağlayan Adliyesi’ndeki Themis heykeli altında ve adliyenin önünde 52. kez hukuksuz uygulamalara tepki gösterecek.

Bir yılını dolduran nöbet saat 11.30’da adliyenin C kapısı girişindeki Themis heykellerinin bulunduğu alanda başlayacak. Nöbetin ardından saat: 12.15’te C kapısı önünde avukat Erkan Ünüvar, ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı avukat Gökmen Yeşil ve ilk Adalet Nöbeti’nde gözaltına alınan 8 avukat adına avukat Sevinç Sarıkaya birer basın açıklaması yapacak.

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