Adalet komadaki Berkin için sadece 2 yasal işlem yapmış

Gezi olayları sırasında başına biber gazı fişeğinin isabet etmesi üzerine ağır yaralanan ve 65 gündür yoğun bakımda yatan 14 yaşındaki Berkin Elvan’la ilgili bugüne kadar sadece iki yasal işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, İlkokul öğrencisi Berkin 16 Haziran’da ekmek almak üzere evinden çıktıkan sonra başına isabet eden biber gazı fişeğiyle hastaneye kaldırıldı. Elvan’la ilgili ilk işlem, ailenin avukatı Evrim Deniz Karatana’ca yapıldı. Suç duyurusunda bulunan Karatana, Eren Sokak’ta görevli kolluğun ve amirlerinin sicil numaralarının tespitini ve kamera görüntülerinin teminini istedi. Karatana ayrıca, olayın gerçekleştiği sokakta ikamet eden ve olaya tanık olan Avukat Sinan Zincir, Muhammed Akkaya ve Sunay Yıldız’ın dinlenmesini istedi. Savcı Adnan Çimen, 25 Haziran’daki bu dilekçenin ardından tek işlem yaptı. Çimen, emniyetten güvenlik kameralarının kayıtlarını istedi. Feriköy Polis Merkezi’nden gelen yanıtta, bu sokakta güvenlik kamerası bulunmadığı ifade edildi.

Karatana 15 Temmuz’da ikinci dilekçeyi verdi ve yeniden mahaldeki tüm işyerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarının getirtilerek inceletilmesini, üç tanığın dinlenmesini, görevli polislerin isimlerinin tespitini talep etti. Savcı Çimen, bu talebi 19 Temmuz’da aynen emniyete gönderdi. Fakat aradan bir ayı aşkın süre geçtiği halde yanıt verilmedi. Avukat Karatana, Gezi olayları sürecinde meydana gelen polis şiddetine ilişkin bütün şikâyetlerin tek dosyada ve Savcı Çimen’in elinde birleştirildiğini belirterek, “Bu bile etkin soruşturma yürütülmeyeceğinin göstergesidir. Berkin 65 gündür komada ve yalnızca iki işlem var. İki aydır bir şey yapılmamış olması bundan sonraki süreci bize gösteriyor” dedi.