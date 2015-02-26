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Dünya
Deutsche Welle

Adalet Divanı, ABD'li firari askere iltica hakkını görüşüyor

Avrupa Adalet Divanı, savaş suçu işlememek gerekçesiyle firar eden eski ABD'li asker Andre Lawrence Shepherd'le ilgili kararını bugün açıklıyor.

26 Şubat 2015 13:30


37 yaşındaki Andre Lawrence Shepherd, 2007 yılında Irak'a sevk kararı üzerine Almanya'ya iltica başvurusunda bulunmuştu.

ABD Ordusu'nda teknisyen olarak görev yapan Andre Lawrence Shepherd, "Irak savaşının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, Irak'ın işgalini onaylamadığını" söylemişti.

AB'ye üye ülkelerin Avrupa hukukundan doğan yükümlülüklerini de denetleyen Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Divanı, bugün konuyla ilgili kararını açıklayacak.

Yüksek Mahkeme'nin Irak'ta ABD Ordusu tarafından işlenen savaş suçlarının incelenmesi yönünde karar alması ihtimaller arasında görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa Adalet DivanıABDAndre Lawrence ShepherdIrakAlmanyaOrdusuAvrupaLüksemburgMahkeme Irak ABD OrdusuDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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