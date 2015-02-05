Adalet, cenazesi babasının sırtında taşınan küçük Muharrem için 1 yıldır bekliyor!

Cenazesi çuvalda taşınan minik Muharrem’in dramının üzerinden 1 yıl geçti. Sağlık skandallarının yaşandığı olayla ilgili soruşturma ise bir türlü bitirilemedi. Ailesi, sorumlular hakkında dava açmaya hazırlanırken Van Baro Başkanı Murat Timur, iddianamenin yazılmamasına tepkili:

“Bütün belgeleri verdik, adalet bekliyoruz.”

Zaman'dan Ahmet Görçüm'ün haberine göre, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Çeli mezrasında yaşayan 1,5 yaşındaki Muharrem Taş, bir yıl önce yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemediği için hayatını kaybetti. Minik Muharrem’in ailesi, ciğerparelerinin cesedini bir çuval içinde taşıyarak hastaneye getirdi. Türkiye’nin yüreğini dağlayan olayla ilgili soruşturmada bir arpa boyu yol alınamadı. Muharrem’in ölümüyle ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, İl Özel İdaresi, Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü ve jandarma yetkilileri hakkında yapılan soruşturma bir türlü tamamlanamadı.

Van Valiliği, başta Muharrem’in ölümüyle ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, İl Özel İdaresi ve Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü ve jandarma hakkında soruşturma izni vermemişti. Beklenen izin valilikten ancak temmuz ayında çıktı. Soruşturmanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hiçbir gelişme yaşanmadı. Taş ailesinin avukatı ve Van Baro Başkanı Murat Timur, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil, Karayolları ve Gürpınar İlçe Jandarma Teşkilatı hakkında dava açacaklarını kaydetti. Dosyanın çok kapsamlı olmadığını belirten Timur şunları söyledi: “Ama bu tür dosyalarda özellikle kamu görevlilerinin isminin geçtiği soruşturma dosyalarında geçmişten beri korumacı bir yaklaşım var. Aynı anlayış aslında yargıda da hakim. Aslında memurların kolay kolay bir suça karışmayacağı, karışmış olsa bile bir kastının olmayacağı ve bundan kaynaklı bir hakim korumacı yaklaşım söz konusu. İddianamenin bu aşamaya kadar düzenlenmemiş olmasının da aslında hakim olan bir zihniyetin olduğunu düşünüyorum.” Küçük Muharrem’in ailesi ve yakınlarının da adalet için beklediklerini kaydeden Timur, sadece iddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmasını beklediklerini açıkladı. Gerek müdahiller ve gerek müdahil vekillerinin soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve adil bir yargılanmanın sağlanması için soruşturma dosyasına gerekli tüm belgeleri sunduklarını ifade etti.

Baba Abdulvahap Taş da oğlu için bu davanın durdurulmasına asla izin vermeyeceğini belirterek üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: “Devlet bu davayı kapatsa bile ben kapatmayacağım. Gerekirse Avrupa’ya kadar gideceğim. Üzerinden bir yıl geçti. Hiçbir şey yapmadılar bizim için. İlk gün oğlumun yardımına gelselerdi, kurtarmaya çalışsalardı hastaneye götürülseydi bir şey olmazdı. Gelmediler saatlerce bekledik kimse gelmedi. Şimdi de sessiz kalıyorlar. Sonuna kadar davacıyım.” Anne Halise Taş ise umutlu: “Soruşturmanın açılacağına dair inancımı kaybetmedim.”