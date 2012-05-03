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Adalet Bakanlığı’nın Dersim arşivi su baskınında yok olmuş!

Mehmet Daniş, “Ankara metrosunun yapımı sırasında bakanlığın arşivini üç kaz su basmış. Binlerce dosya okunmayacak hale geldiği için imha edilmiş” dedi

03 Mayıs 2012 18:18

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mehmet Daniş, “Ankara metrosunun yapımı sırasında bakanlığın arşivini üç kaz su basmış. Binlerce dosya okunmayacak hale geldiği için imha edilmiş” dedi.

Adalet Bakanlığı’nın aralarında Dersim yargılamalarının da bulunduğu arşivini su baskınına kurban gittiği ortay çıktı. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mehmet Daniş, Dersim Alt komisyonu hakkında çarpıcı bilgiler aktarırken skandal diye nitelendirilecek gelişmeyi açıkladı. Daniş, Ankara metrosu yapımı sırasında Adalet Bakanlığı’nın arşivini üç kez su bastığı söyledi. Binlerce dosya okunamayacak hale geldiği için imha edildiğini belirten Daniş, Bakanlığın mevcut arşivinde Dersim olaylarına herhangi bir belge olmadığını komisyona bildirdiğini açıkladı.

Komisyon başkanı Mehmet Daniş, Dersim olayları için kurulan komisyonda gelinen noktayı değerlendirdi.  

 

Genelkurmay’dan Seyit Rıza’nın mektupları

 

Genelkurmay Başkanlığı 10 bin 644 adet belge ve 4 DVD gönderdi. Dersim aşiretlerinin durumu, Dersim bölgesinde yaşanan aşiret çatışmaları, aşiretlerin silahlanması, Seyit Rıza’nın faaliyetleri, Seyit Rıza’ya ait mektuplar, İçişleri Bakanı’nın bölge ziyareti, Dersim bölgesine askeri harekât yapılmasına ilişkin yazışmalar, 1937 Harekâtı, harekât raporları da gönderilen belgeler arasında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Tunceli ilinin ilçeleri ve köylerinin 1927-1950 genel nüfus sayımlarına ait nüfuslarını gönderdi.

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