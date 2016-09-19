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Adalet Bakanlığı'ndan yeni tasarı; basit ve kasten yaralamaya hapis cezası geliyor

Şortlu kadına tekme atan saldırgan, 'basit yaralama' suçundan serbest bırakılmıştı

19 Eylül 2016 18:55

Adalet Bakanlığı, bazı suçlarla ilgili yeni tasarı hazırladı. Bu tasarıya göre, basit ve kasten yaralamaya tutuklama verilebilecek. Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısıyla vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlardaki tutuklama yasağı kaldırılacak.

Hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için saldıran Abdullah Çakıroğlu hakkında yapılan ilk işlem de basityaralama suçundan işlem yapılmıştı. 

Ne olmuştu?

 

Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah nöbetten otobüsle evine dönen hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu, önceki akşam Üsküdar'da yakalandı.

 

“Gelenek göreneklerime aykırı giyinmişti”

 

‘'Neden tekme attın’' sorusuna, ‘'Gelenek, göreneklerime aykırı giyinmişti. Psikolojik tedavi görüyorum. İstem dışı tekme attım’' diyen Çakıroğlu, Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Çakıroğlu’nun savcıya ‘'Giyimini beğenmediğimi döverim. Devlet böyle giyinenlere ceza vermeli’' dediği belirtildi. Saldırgan ifadesinin ardından nöbetçi savcı Mahmut Nedim Uygur tarafından mahkemeye bile sevk edilmeden öğlen serbest bırakıldı.

 

“Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek” suçlaması

 

Bu kararın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir çok ilde kadınlar sokağa çıkarak karar tepki gösterdi. Bu olayların yaşanması üzerine nöbetçi savcılık bu kez Çakıroğlu için 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarttı. Çakıroğlu akşam evinde tekrar gözaltına alındı.

Saldırganın serbest kaldığını öğrenen hemşire Ayşegül Terzi ‘'Ben uygun giyinmeyeni döverim’ diyor ve serbest kalıyor. Bir kez daha kahroldum. Söyleyecek tek bir lafım yok. Yazıklar olsun. Adalet nerede? Ölmem mi gerekiyor’' diye tepki gösterdi.

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