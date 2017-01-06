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Adalet Bakanlığı'ndan Ahmet Şık açıklaması: 1.5 litre su verildi, şebeke suyu da içebilir!

‘Ahmet Şık herhangi bir kantin alışverişi yapmadı'

06 Ocak 2017 21:47

Adalet Bakanlığı'ndan tutuklu gazeteci Ahmet Şık'a su verilmediği iddialarına yanıt geldi. Adalet Bakanlığı, Ahmet Şık'a 1 Ocak'ta 1.5 litre su verildiğini belirtirken, kurumda bulunan şebeke suyunun da içilebildiğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Ahmet Şık'a su bile vermediler' şeklinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Tutuklu Ahmet Şık'ın Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 30/12/2016 tarihinde geldiği kaydedilen Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

 

‘Ahmet Şık herhangi bir kantin alışverişi yapmadı'
 

"02/01/2017 tarihinde Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmiştir. Tutuklu Ahmet Şık bu süre içerisinde her hangi bir kantin alışverişi yapmamış, görevli infaz koruma memurları tarafından tutuklu Ahmet Şık' a 01/01/2017 tarihinde 1.5 litre su verilmiştir.
 

‘Bu tür haberler tamamen asılsızdır'

 

Hükümlü ve tutuklulara kesintisiz olarak günlük kişi başına 200 litre soğuk ve 50 litre sıcak su verilmektedir. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 24/12/2015 tarihli su analiz raporuna istinaden kurumda bulunan şebeke suyu da içilebilir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler tamamen asılsızdır."

Ahmet Şık 'tutuklanacaksın' uyarısı yapıldığını söylemişti
 

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