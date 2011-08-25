-Adalet Bakanlığı'ndan "tutuklu gazeteciler" açıklaması ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü 63 kişiden 59'unun basın yoluyla işledikleri iddia olunan suçlardan yani yazdıkları yazılardan ve gazetecilik faaliyetlerinden dolayı değil, basınla ilgisi olmayan suçlardan dolayı tutuklandığını veya mahkum olduğunu bildirdi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, bir süredir basın yayın organlarında yer alan bazı haber ve yorumlarda, ''70 kadar gazetecinin yazdıkları yazılar sebebiyle tutuklu ve hükümlü olarak cezaevlerinde bulunduğu'' iddiasının sürekli tekrarlanması ve bu yanlış bilgiye dayanılarak ''Türkiye'de son dönemde basın özgürlüğünün kısıtlandığı'' eleştirilerinin artması nedeniyle açıklamaya gerek görüldüğü belirtildi. Cezaevlerindeki basın mensubu tutuklu ve hükümlü sayısı konusunda, bazı sivil toplum kuruluşlarınca sağlıklı verilere dayanmayan çeşitli rakamlar verildiği ifade edilen açıklamada, bunlar arasında medyada en çok Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamaların yer alması nedeniyle sendikadan, tutuklu ve hükümlü olduğu iddia edilen gazetecilere ilişkin listenin Bakanlığa gönderilmesinin istendiği belirtildi. Sendika tarafından, 2 Ağustos 2011'de gönderilen 72 kişilik listede yer alan tutuklu ve hükümlülerin, hangi nedenle cezaevinde olduklarının Bakanlık tarafından tek tek incelendiği kaydedilen açıklamada, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın listesinde tutuklu ve hükümlü olduğu belirtilen 72 isimden 3'ünün cezaevlerinde kaydına rastlanmadığı, 6'sının ise tahliye edildiğinin tespit edildiği bildirildi. Listede yer alan isimlerin 63'ünün halen cezaevinde olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bu 63 isimden 36'sı hakkında dava açılmış ve bunların 18 ile ilgili mahkumiyet kararları verilmiştir. 27 kişi hakkında ise soruşturmalar devam etmektedir. Cezaevlerindeki 63 kişiden 18'inin basın kartı varken, 45 kişinin basın kartı yoktur. Hakkında dava açılan veya mahkumiyet kararı verilen 36 kişiden sadece 4'ü basın yoluyla işlenen suçlar arasında sayılabilecek olan 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan dolayı cezaevindedir. Diğer 32 tutuklu ve hükümlünün cezaevinde bulunmalarının gazetecilik faaliyetiyle bir ilgisi yoktur.'' -Soruşturması devam edenler- Açıklamada, haklarındaki soruşturmalar devam eden 27 kişiyle ilgili soruşturmaların gizli yürütülmesi nedeniyle, bu kişilerin hangi suç ve eylemlerden dolayı tutuklandıklarının ancak iddianame hazırlandığında açık bir şekilde görülebileceği ifade edildi. Soruşturması devam eden 27 ismin tamamının ''silahlı terör örgütü üyeliği'' gibi gazetecilik faaliyetiyle ilgisi olmayan suçlardan dolayı cezaevinde bulunduklarının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sonuç olarak cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü 63 kişiden 59'u basın yoluyla işledikleri iddia olunan suçlardan yani yazdıkları yazılardan ve gazetecilik faaliyetlerinden dolayı değil, basınla ilgisi olmayan suçlardan dolayı tutuklanmış veya mahkum olmuştur. Bu nedenle tutuklu ve hükümlü gazeteciler konusunun, 'cezaevlerinde 70 kadar gazeteci var' şeklinde sadece rakamsal olarak değil, işlenen ya da işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyeti kapsamında olup olmadığı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Gazetecilik faaliyetiyle ilgisi olmayan iddialara dayalı tutuklama ve mahkumiyet kararlarının, basın özgürlüğünün ihlali olarak yorumlanması mümkün değildir. Ayrıca, bağımsız yargı organlarınca açılan soruşturma ve davalar ile yapılan tutuklamalar ve verilen mahkumiyet kararlarının, Hükümetin 'basına baskı yaptığı' şeklinde değerlendirilmesi de doğru bir yaklaşım değildir. Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün daha ileriye taşınması için son yıllarda önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır ve bu yöndeki çalışmalar özgürlükçü bir anlayışla sürdürülmektedir.'' Bakanlık açıklamasının ekinde, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın hazırladığı ''Cezaevindeki Gazeteciler'' listesinde yer alan isimlerden ''Hakkında Dava Açılan veya Mahkum Olanların Suçları''na ilişkin Bakanlık tarafından çıkarılan tabloya da yer verildi. Bu tabloda yer alan hakkında dava açılan veya mahkum olan 36 gazeteci arasında, Ergenekon soruşturması kapsamında Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan gazeteciler Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Hikmet Çiçek, Mehmet Haberal da bulunuyor. Bakanlığın haklarında soruşturma devam eden 27 gazeteciye ilişkin hazırladığı tabloda ise yine Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Ahmet Şık ve Nedim Şener yer alıyor.