Adalet Bakanlığı ve Elazığ Başsavcılığı'nda derin sessizlik

T24 - Müfettişlerin Elazığ Belediyesi’yle ilgili savcılığa 6 ay önce sunduğu iki yolsuzluk raporu hakkındaki sorulara Adalet Bakanlığı ve Elazığ Başsavcılığı’ndan yanıt yok.



İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi İhsan Yiğit ile Mülkiye Müfettişi Naci Çetin Akder tarafından hazırlanan ve AKP’li Elazığ Belediye Başkanı M. Süleyman Selmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 25 belediye yöneticisinin isminin yer aldığı “yolsuzluk raporlarının” akıbetiyle ilgili sorulara yanıt verilmedi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın haberlerimizin ardından “Bakanlık müfettişleri raporları yolsuzluk ve rüşvet iddiasını kapsadığı için direkt Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığa’na sunuldu” açıklamasına karşın Adalet Bakanlığı ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı “Raporlarla ilgili yasal süreç ne aşamadadır” sorusuna yanıt vermedi. Elazığ Başsavcılığı sorumuza yanıt göndermezken; Adalet Bakanlığı “Konuyu Elazığ’a sormanız gerekiyor” yanıtını verdi.





İki soru sorduk



Cumhuriyet’in geçen ay kamuoyunun gündemine taşıdığı ve AKP’li Elazığ Belediyesi’ndeki üst düzey yöneticilerin “ihaleye fesat karıştırmak” iddiasıyla suçlandığı yolsuzluk raporlarının bakanlık müfettişleri tarafından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmasının ardından hem Adalet Bakanlığı’na hem Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduk. Yargı kurumlarına yönelttiğimiz iki soru şöyleydi:



“1- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi İhsan Yiğit’in Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu ve aralarında Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu ile 16 belediye personelinin isimlerinin bulunduğu 31 Ağustos 2010 tarihli raporla ilgili yasal süreç ne aşamadadır?



2- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Naci Çetin Akder’in Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamasıyla sunduğu 17 Eylül 2010 tarihli raporla ilgili yasal süreç ne aşamadadır?”



Adalet Bakanlığı sorularımızı Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermemiz gerektiğini bildirerek konuyla ilgili bilgi vermedi. Başsavcılık’tan da 29 Ocak 2011 tarihinde gönderdiğimiz sorularımıza bugüne kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt alamadık. Ancak bu süreçte ilginç bir gelişme yaşandı. Selmanoğlu, Yiğit tarafından hazırlanan raporun ardından “bir ihaleyle” ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın kendisi hakkında soruşturma izni vermediği yönündeki bir dosyayı Elazığ’da yerel medya mensuplarına dağıttı.





Çelik ne demişti?



Selmanoğlu’nun “Bakanlığın kendisi hakkında soruşturma izni vermediği” açıklamasına karşın AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “raporların savcılıkça işleme konulduğunu” duyurmuştu. Mülkiye başmüfettişinin hazırladığı raporda yalnızca bir ihale değil, belediyedeki onlarca ihale mercek altına alınıyor. Bu durum Çelik’in haberlerimizin ardından yaptığı açıklamasına da yansımıştı. Çelik’in 12 Ocak 2011 tarihinde Anadolu Ajansı tarafından servis edilen açıklaması şöyleydi: “Bakanlık müfettişleri, yaptıkları incelemelerde iki ayrı rapor hazırlayarak buradaki iddiaları savcılara göndermişlerdir. İçişleri müfettişleri, savcılara diyor ki: ‘Biz bu işleri araştırdık, bu sizin işiniz. Buyurun siz gerekli yargılamayı, incelemeyi yapın...’ Bu raporlar işleme konmuştur. Sonra da bazı iddialarla ilgili Bakanlık müfettişleri, diyelim ki 17 iddia var, ‘bunun 8 tanesi ile ilgili inceleme ve soruşturma izninin verilmemesi uygundur’ diyorlar. 9’u ile ilgili olarak da inceleme ve soruşturma devam ediyor.”





